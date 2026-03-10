Un pilot militar a murit, marţi seară, la Baza 86 Aeriană Borcea, în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă. Octavian Palferenț avea 30 de ani și era căsătorit. Cazul este cercetat de organele judiciare competente, a transmis Ministerul Apărării.

Un militar a murit încercând să salveze un câine

„Ministerul Apărării Naționale anunță, cu profundă tristețe, decesul căpitanului Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, survenit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune.

Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.

Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată”, se arată într-un

Octavian Palferenț era căsătorit și nu avea copii.

„Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se mai arată în informarea oficială.