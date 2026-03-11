Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, într-o ședință care a fost programată să înceapă de la ora 09:30. Pe ordinea de zi sunt prinse mai multe subiecte referitoare la situația din .

a anunțat că şedinţa CSAT va începe de la ora 09:30. Preşedintele Nicuşor Dan a convocat întrunirea pentru a discuta mai multe subiecte de interes. Precedenta ședință a a avut loc pe 24 noiembrie 2025 pe tema Strategiei Naţionale de Apărare. Pe ordinea de zi a întrevederii de miercuri, 11 martie, sunt incluse subiecte referitoare la:

situaţia din Orientul Mijlociu, implicaţii pentru România;

evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România;

analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilităţi militare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, convocarea vine ca urmare a solicitării SUA de a desfășura avioane militare și trupe pe baza de la Mihail Kogălniceanu. Acestea ar urma să fie folosite pentru operațiuni militare în Iran. Solicitarea ar fi venit din partea Departamentului de Război al SUA (Pentagon).

Anterior, baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu a fost folosită și în 2025 de forțele aeriene americane, în contextul conflictului dintre Israel și Iran.

România și Războiul din Orientul Mijlociu

Anterior, pe 5 martie, preşedintele Nicuşor Dan declara că nu este nevoie de convocarea CSAT în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu. Șeful statului preciza că evenimentele din Golfiul Persic nu prezintă un pericol imediat pentru securitatea României, motiv pentru care nu este nevoie de convocarea CSAT.

„Nu am convocat CSAT şi nu îl vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România”, preciza şeful statului.

La vremea respectivă, președintele preciza că prioritatea statului român este să repatrieze cetățenii români din zonele afectate de conflict.

„Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduşi pe cheltuiala statului român, cei care sunt în alte categorii sunt ajutaţi să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta, suntem în control”, a precizat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan așteptat să dea un răspuns la cererea Pentagonului

SUA intenționează să folosească baza militară de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile militare din Orientul Mijlociu. În acest sens, Pentagonul ar fi făcut o solicitare neoficială, conform Digi 24. Convocarea CSAT, de către președintele Nicușor Dan, are drept scop analiza acestei solicitări. La baza de la Mihail Kogălniceanu ar urma să ajungă avioane de luptă dar și militari, în contextul războiului cu Iranul.

Informația despre cererea americană nu a fost confirmată oficial, nici de Pentagon, nici de Departamentul de Stat al SUA. Potirivt unor surse citate de G4Media, momentan discuțiile sunt la nivel informal, dat fiind că nu există o solicitare oficială. O cerere, în acest sens, ar trebui validată de Ministerul Apărării și aprobată, ulterior în CSAT.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu ar urma să fie utilizată pentru operațiuni logistice și de realimentare a avioanelor care operează în Iran. De altfel, baza de la Constanța a mai fost folosită și în 2025, de forțele aeriene americane, în contextul de atunci dintre Israel și Iran.