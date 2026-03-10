B1 Inregistrari!
Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Am intrat în recesiune tehnică. Puterea de cumpărare a fost afectată". Ce se va întâmpla cu inflația

Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Am intrat în recesiune tehnică. Puterea de cumpărare a fost afectată”. Ce se va întâmpla cu inflația

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 23:33
Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Am intrat în recesiune tehnică. Puterea de cumpărare a fost afectată”. Ce se va întâmpla cu inflația
Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Dăianu: Cum va evolua dezinflaţia depinde de demersul acestui război
  2. Dăianu: Important e să nu avem o recesiune adâncă

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat că inflația, evoluția economiei și măsura în care reușim să reducem deficitul bugetar depind de războiul recent declanșat în Orientul Mijlociu.

Dăianu: Cum va evolua dezinflaţia depinde de demersul acestui război

„Anul 2026 se va termina cu o inflație mai mică decât cea de anul trecut. Deci vom avea proces de dezinflație. Cum va evolua dezinflaţia…depinde de demersul acestui război. (…) Pentru că cel mai bine este să ne conjugăm eforturile de a stăpâni prețurile la energie. Dacă războiul va dura mai mult, lucrurile se complică. Și vom avea și în România o dezinflație mai lentă. (…)

Banca Națională va trebui să proceseze noile informații; eventual va avea o altă traiectorie în funcție de mersul evenimentelor internaționale- o altă traiectorie imaginată a dinamicii inflației. România va reexamina și când se va umbla la rata de politică monetară”, a declarat Daniel Dăianu, pentru Observator.

Acesta a precizat apoi că ne va fi mai greu să reducem deficitul bugetar dacă vom avea o încetinire a economiei.

Dăianu: Important e să nu avem o recesiune adâncă

„Deficit bugetar mare, inflație care încă este ridicată, noi aveam o încetinire economică care a început nu în 2025, când a debutat corecția economică – în ultimii ani, deși în România s-au făcut investiții mari. Am intrat în recesiune tehnică. Consumul efectiv s-a diminuat. Puterea de cumpărare a fost afectată. Și investițiile au salvat economia noastră. Dacă războiul acesta va dura, nu vom mai avea pistoane. Important e să nu avem o recesiune adâncă. Şi pentru ca să nu o avem pe aceasta recesiunea adâncă, contează enorm absorbția fondurilor europene”, a declarat Daniel Dăianu, pentru Observator.

