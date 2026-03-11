Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, este așteptată miercuri la ședința Comisiei de politică externă a Camerei Deputaților, unde va trebui să ofere explicații privind repatrierea românilor aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Audierea are loc în contextul îngrijorărilor legate de situația cetățenilor români rămași în regiune.

Parlamentarii cer clarificări despre situația românilor blocați în regiune

Președintele Comisiei de politică externă a Camerei Deputaților, Hajdu Gabor, a declarat că urmărește cu îngrijorare evoluția situației din Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește românii aflați în zonele afectate de conflict.

„Este clar că urmărim cu mare interes și îngrijorare ce se întâmplă în zonele afectate de escaladarea războiului din Orientul Mijlociu. Urmărim ce se întâmplă cu concetățenii noștri care sunt blocați în aceste zone. Pot să vă spun foarte deschis că primesc și eu telefoane de la ei în mod personal și se interesează. Convocarea ședinței Comisiei pentru politică externă a fost decisă în acest context, în care mulți cetățeni români se află în aceste state afectate de conflictul din Orientul Mijlociu”, a precizat parlamentarul pentru Agerpres.

Solicitări de informații transmise către Ministerul Afacerilor Externe

Hajdu Gabor a precizat că încă de la începutul lunii martie comisia a solicitat informații oficiale de la Ministerul Afacerilor Externe cu privire la situația românilor din zonele de conflict.

„Ne-am adresat cu două adrese consecutive, transmise în 3 și 5 martie, prin care am solicitat informații privind numărul cetățenilor români aflați în această situație, măsurile avute în vedere pentru sprijinul și repatrierea acestora, precum și, în mod normal, estimarea termenului în care revenirea lor în siguranță în țară ar putea fi organizată. Invitația adresată ministerului se înscrie în această linie, a interesului manifestat pentru soarta concetățenilor noștri care sunt acolo. Și este un interes absolut legitim al Parlamentului, dorim să obținem informații de la minister și de la Guvern”, a explicat acesta.

Explicații cerute și pentru cazul Irinei Ponta

La rândul său, vicepreședintele Comisiei de politică externă, deputatul AUR Cosmin Corendea, a declarat că așteaptă clarificări legate de criteriile aplicate de Ministerul Afacerilor Externe în procesul de repatriere.

Potrivit acestuia, sunt necesare explicații inclusiv în ceea ce privește situația Irinei Ponta, despre care s-a afirmat că i-ar fi fost refuzată îmbarcarea în cadrul operațiunilor de evacuare.

Ministerul de Externe confirmă participarea ministrului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a confirmat că ministrul Oana Țoiu va participa la ședința Comisiei de politică externă a Camerei Deputaților.

Întrebat dacă prezența ministrului va fi fizică sau online, acesta a precizat: „Asta nu știu, dar fiind în București, bănuiesc că fizic, nu pot să dau o confirmare sută la sută”.

Solicitări de verificare la Ministerul de Externe

Discuțiile au loc și pe fondul solicitării făcute luni de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la Ministerul Afacerilor Externe.

Grindeanu a precizat că verificările ar trebui să vizeze modul în care s-a realizat transportul românilor din zona de conflict din Orientul Mijlociu. Totodată, liderul PSD a anunțat că parlamentarii partidului din comisiile de politică externă vor cere audierea ministrului Oana Țoiu și a consulului României în .