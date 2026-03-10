Ofertele pentru plaja Năvodari au înregistrat un record, cu 303 dosare depuse pentru cele 58 de subsectoare scoase la licitație. Regulile impuse de Ministerul Mediului au atras o competiție intensă între operatorii economici.

Ce criterii noi au dus la succesul licitației și la diversificarea ofertelor

Succesul acestei proceduri se datorează modificării nu mai pune accent doar pe prețul oferit, ci și pe calitatea serviciilor și protecția mediului. Operatorii sunt acum obligați să asigure colectarea separată a deșeurilor, protecție fonică și accesibilitate totală pentru persoanele cu dizabilități.

„Interesul foarte mare arată că atunci când regulile sunt clare și standardele cresc, piața răspunde. Litoralul românesc are nevoie de servicii mai bune, de plaje curate și de facilități moderne pentru turiști. Litoralul trebuie administrat în interes public, cu standarde europene și respect pentru mediu și turiști”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Ce facilități moderne vor apărea odată cu ofertele pentru plaja Năvodari

Viitorii administratori sunt încurajați să vină cu soluții tehnologice și recreative inedite pentru a câștiga licitația. Printre propuneri se numără dozatoare automate de loțiune SPF, spații dedicate pentru yoga sau pilates, dar și utilizarea energiei regenerabile. De asemenea, se pune un accent pe sustenabilitate și pe oferirea unor facilități gratuite turiștilor, precum apa potabilă.

Cum se vor schimba condițiile pe litoral

Noua strategie a Ministerului urmărește aerisirea zonelor de nisip și limitarea abuzurilor comise de firmele care dețineau monopolul în trecut. a explicat că densitatea șezlongurilor va scădea considerabil, oferind mai mult spațiu celor care preferă să stea pe prosop, iar beach-barurile nu vor mai putea fi extinse ilegal.

„Plajele vor fi mai aerisite, mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri așezate ca „sardinele”. Cine dorește să vină cu prosopul să aibă loc să facă acest lucru”, a declarat Diana Buzoianu.

Evaluarea finală a ofertelor va avea loc până pe 12 martie, iar autoritățile pregătesc deja o procedură similară și pentru zona Mamaia Nord, unde vor fi aplicate aceleași standarde ridicate, scrie .