Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a anunțat că a lansat, în noaptea de marți spre miercuri, un nou val de atacuri cu rachete asupra unor obiective militare americane din și din regiunea Kurdistanului irakian. Informațiile au fost transmise de agenția iraniană Tasnim și preluate de presa internațională. Deocamdată, amploarea loviturilor și eventualele pagube nu au fost confirmate independent.

Iranul susține că a lovit mai multe obiective militare americane

Potrivit unui comunicat al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, în cursul nopții au fost lansate numeroase rachete către baze militare americane din regiune. Informațiile au fost difuzate de agenția iraniană Tasnim și ulterior preluate de presa internațională, scrie Adevărul.

Printre țintele menționate se numără baza Flotei a Cincea a Marinei Statelor Unite din Bahrain, precum și alte trei instalații militare aflate în Kurdistanul irakian. Autoritățile iraniene susțin că atacurile fac parte dintr-o serie de operațiuni militare menite să răspundă tensiunilor tot mai mari din regiune.

Până în acest moment, nu există confirmări independente privind numărul exact al rachetelor lansate sau eventualele pagube produse în urma loviturilor.

Rolul strategic al bazei navale americane din Bahrain

Baza navală din Bahrain este una dintre cele mai importante instalații militare ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Acolo se află cartierul general al Flotei a Cincea a SUA, responsabilă pentru operațiunile navale americane în zona Golfului Persic.

Flota a Cincea are un rol strategic în securitatea rutelor maritime și în coordonarea misiunilor militare desfășurate de Statele Unite în regiune. Din acest motiv, baza din Bahrain este considerată un punct cheie al prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.

Baze americane din Kurdistanul irakian, vizate în trecut de atacuri

Regiunea Kurdistanului irakian găzduiește, la rândul său, mai multe baze utilizate de armata americană și de forțele coaliției internaționale. În trecut, aceste instalații au fost vizate de atacuri revendicate de grupări armate apropiate de Teheran.

Comunicatul transmis de presa iraniană sugerează că noile lovituri fac parte dintr-un răspuns al Iranului la tensiunile militare din regiune. Totuși, detaliile privind rezultatele operațiunii nu au fost confirmate de surse independente.

Mesaj ferm transmis de președintele parlamentului iranian

În același context, Mohammad Bagher Qalibaf, președintele parlamentului iranian, a transmis un mesaj ferm pe rețeaua socială X, sugerând că Iranul nu intenționează să oprească în acest moment confruntarea militară.

„Cu siguranță nu căutăm un armistițiu; credem că trebuie să-l lovim pe agresor în faţă, astfel încât să învețe o lecție și să nu se mai gândească niciodată să atace dragul nostru Iran”, a spus Mohammad Bagher Qalibaf, într-o postare publicată marți pe contul său de pe platforma X.

Declarațiile oficialilor iranieni apar pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde confruntările dintre Iran, Statele Unite și aliații acestora s-au intensificat în ultimele luni. Situația din regiune rămâne volatilă, iar evoluțiile militare sunt urmărite atent de comunitatea internațională.