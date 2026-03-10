B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse se închide temporar pentru reparații. Ce interval orar anunță autoritățile

Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse se închide temporar pentru reparații. Ce interval orar anunță autoritățile

Iulia Petcu
10 mart. 2026, 23:17
Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse se închide temporar pentru reparații. Ce interval orar anunță autoritățile
Podul Giurgiu - Ruse Sursa foto: Poliția de frontieră
Cuprins
  1. De ce va fi închis Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse
  2. Ce trebuie să știe șoferii care intenționează să treacă frontiera
  3. Cum pot primi sprijin românii aflați în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să ajungă în Bulgaria sau să tranziteze frontiera în perioada următoare. Anunțul vine în contextul unor lucrări de reparații programate la Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse.

De ce va fi închis Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, traficul rutier va fi suspendat temporar pe Podul Prieteniei din cauza unor lucrări urgente de reparație la carosabil. Intervențiile sunt necesare pentru remedierea unor probleme apărute la suprafața drumului.

Autoritățile bulgare au anunțat că măsura va fi aplicată joi, 12 martie, în intervalul orar 10:00–15:00. În această perioadă, circulația va fi oprită complet în ambele direcții de mers, indiferent de categoria vehiculului, relatează HotNews.

Ce trebuie să știe șoferii care intenționează să treacă frontiera

Închiderea temporară a podului ar putea afecta atât transportul de persoane, cât și traficul de marfă dintre România și Bulgaria. Din acest motiv, autoritățile recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp traseul și să ia în calcul posibile rute alternative.

Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse reprezintă unul dintre cele mai utilizate puncte de trecere a frontierei dintre cele două țări, iar blocarea temporară a traficului poate duce la aglomerări în zonele apropiate.

Cum pot primi sprijin românii aflați în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe precizează că cetățenii români pot solicita asistență consulară prin intermediul Ambasadei României la Sofia, apelând numerele de telefon +35929712858 și +35929733510.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii Call Center răspund solicitărilor în regim permanent.

Pentru situații speciale sau urgente, românii aflați pe teritoriul Bulgariei pot utiliza și telefonul de urgență al Ambasadei României la Sofia, disponibil la numărul +359879440758.

