Doi medici stomatologi au fost reținuți de , după ce ar fi efectuat intervenții estetice fără a avea specializarea necesară, încălcând astfel legislația în vigoare. Cei doi, o femeie din Arad și partenerul ei din județul Timiș, sunt acum cercetați pentru exercitarea fără drept a unei profesii, dar și pentru deținerea unor substanțe interzise.

Cum au ajuns în atenția poliției cei doi medici stomatologi care au fost reținuți

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, femeia își desfășura activitatea ca medic dentist în Arad, iar partenerul său practica aceeași profesie în județul Timiș. Deși aveau pregătire în stomatologie, cei doi ar fi depășit cadrul legal al competențelor lor și ar fi început să ofere pacienților diverse medicală, fără a avea însă specializarea pentru un astfel de domeniu.

Ce au descoperit polițiștii la percheziții

În urma controalelor efectuate, polițiștii au descoperit mai multe plicuri sigilate ce conțineau substanțe pulverulente de culoare albă, ascunse atât în cabinetele medicale, cât și în locuințele celor doi suspecți. Conform ipotezelor anchetatorilor, aceste prafuri ar fi fost utilizate în cadrul unor proceduri de estetică medicală realizate ilegal, fără respectarea normelor și fără avizul specialiștilor autorizați. Pentru a clarifica situația, mostrele au fost ridicate și trimise la laborator, unde vor fi supuse unor analize amănunțite, potrivit observatornews.ro.

Ce urmează în ancheta celor doi medici stomatologi

Autoritățile au precizat că bărbatul nu se află pentru prima dată în vizorul organelor de anchetă. Acesta fusese verificat și în , când existau suspiciuni legate de activități similare, însă la acel moment nu au putut fi strânse suficiente probe pentru a susține acuzațiile și pentru a deschide un dosar penal solid.

De această dată, situația este diferită. Investigația este coordonată direct de procurori și are ca obiectiv documentarea în detaliu a întregii activități desfășurate de cei doi stomatologi, de la natura procedurilor efectuate până la substanțele folosite și la numărul pacienților implicați.