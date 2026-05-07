Așteptările uriașe legate de Campionatul Mondial din 2026 din Statele Unite. Cu mai puțin de o lună înainte de startul competiției, hotelierii spun că impactul economic întârzie să apară. În unele orașe gazdă, cererea pentru cazare este similară cu cea dintr-o vară obișnuită.

Hotelierii americani, tot mai sceptici înaintea Campionatului Mondial

Cu doar câteva săptămâni înainte de startul Campionatului Mondial din 2026, mulți hotelieri americani spun că realitatea este departe de așteptările create în jurul competiției. , aproape 80% dintre operatorii hotelieri din cele 11 orașe gazdă afirmă că rezervările sunt sub prognozele inițiale.

Industria hotelieră se aștepta la un val mult mai mare de turiști și la un impact economic semnificativ înaintea turneului. Unii hotelieri descriu deja competiția drept un posibil „non-eveniment” pentru industrie.