Așteptările uriașe legate de Campionatul Mondial din 2026 nu se reflectă încă în rezervările hoteliere din Statele Unite. Cu mai puțin de o lună înainte de startul competiției, hotelierii spun că impactul economic întârzie să apară. În unele orașe gazdă, cererea pentru cazare este similară cu cea dintr-o vară obișnuită.
Hotelierii americani, tot mai sceptici înaintea Campionatului Mondial
Cu doar câteva săptămâni înainte de startul Campionatului Mondial din 2026, mulți hotelieri americani spun că realitatea este departe de așteptările create în jurul competiției. Potrivit unei analize, aproape 80% dintre operatorii hotelieri din cele 11 orașe gazdă afirmă că rezervările sunt sub prognozele inițiale.
Industria hotelieră se aștepta la un val mult mai mare de turiști și la un impact economic semnificativ înaintea turneului. Unii hotelieri descriu deja competiția drept un posibil „non-eveniment” pentru industrie.
Datele publicate de Asociația Americană a Hotelurilor și Cazărilor arată că doar aproximativ un sfert dintre respondenți observă o creștere clară a cererii. Cele mai bune rezultate sunt raportate în destinațiile care atrag deja un număr mare de turiști în sezonul de vară. Creșteri ale rezervărilor se înregistrează și în orașele unde vor fi cazate echipele participante la competiție.
În același timp, economiștii avertizează că efectele competiției ar putea fi mai reduse decât se anticipa inițial. Un raport al Oxford Economics estimează că orașele gazdă vor avea o creștere economică moderată, concentrată în special în turism și ospitalitate. Totuși, specialiștii spun că impactul asupra economiei americane și asupra pieței muncii va fi limitat.
Orașele gazdă nu văd încă boom-ul economic promis de FIFA
Promisiunile privind impactul economic uriaș al Campionatului Mondial din 2026 încep să fie contestate în Statele Unite. Reprezentanții industriei hoteliere spun că efectele așteptate întârzie să apară. FIFA a prezentat competiția ca pe un eveniment comparabil cu „104 Super Bowl-uri”. Totuși, mulți hotelieri spun că acest entuziasm nu se vede încă în rezervări și în numărul de turiști.
În orașe importante precum New York, Philadelphia sau San Francisco, cererea pentru cazare rămâne apropiată de nivelurile obișnuite pentru această perioadă a anului. În unele cazuri, rezervările sunt chiar sub așteptări. Situația alimentează îngrijorările din industrie cu doar câteva săptămâni înainte de startul competiției.
Experții spun că anumite orașe ar putea avea câștiguri punctuale în domeniul turismului și al ospitalității. Totuși, impactul general asupra economiei americane este estimat ca fiind limitat. Un raport citat de Forbes arată că efectele asupra pieței muncii și asupra creșterii economice ar putea fi mai reduse decât se anticipa inițial.
Printre principalele motive invocate se numără scăderea cererii internaționale, dificultățile legate de obținerea vizelor și costurile ridicate pentru călătorii și cazare. În plus, datele privind rezervările indică un interes mai slab din partea turiștilor din Europa și Asia pentru deplasările în Statele Unite în perioada turneului.