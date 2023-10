Doi turiști americani, impresionați de Castelul Peleș. Ce au remarcat în stațiunea Sinaia de pe Valea Prahovei: „O experiență uimitoare” (VIDEO)

Se pare că turiștii străini sunt fascinați de țara noastră! Doi tineri americani, care vizitează constant numeroase locații de pe glob, au ajuns și în România, iar după experiențele trăite aici au oferit un verdict clar: „O experiență uimitoare”.

Nimeni nu avea să știe că un loc din țara noastră îi va surprinde de-a dreptul.

Melissa și Rishi au lăsat în urmă traiul din Seattle, SUA, și au ales să vină în vacanță în România. Aparent, aceștia au fost impresionați de ceea ce au văzut la noi în țară.

Cu toate că au vizitat mai multe locuri superbe, cel mai mult le-a plăcut Castelul Peleș. S-au îndrăgostit de el și au avut doar cuvinte de laudă la adresa țării noastre.

Pe canalul lor de Youtube „ ”, au povestit experiențele trăite și atracțiile vizitate. Astfel că, printre obiectivele lor s-au numărat Sanctuarul de Urşi de la Zărneşti, Castelul Peleș, Castelul Bran și Transfăgărășanul.

Peleș Castle is an absolute treasure. Located just outside of Transylvania, it has a rich history that matches its opulence. Here’s what we learned as well as a pro tip for visiting the castle.