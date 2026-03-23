Președintele american Donald Trump a adoptat luni, 23 martie, un ton extrem de dur în contextul tensiunilor tot mai mari cu Iran, evocând doctrina „pace prin forță” asociată fostului lider american Ronald Reagan. Liderul de la Washington a transmis un ultimatum de 48 de ore privind redeschiderea Strâmtoarea , una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Mesaj dur

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv: „Pace prin forță, ca să mă exprim cu moderație!!!”.

Declarația vine într-un moment în care retorica privind securitatea rutelor maritime s-a intensificat, iar administrația americană acuză Teheranul că ar restricționa traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

Ultimatum de 48 de ore pentru Teheran

Președintele american a avertizat că Statele Unite ar putea recurge la acțiuni militare dacă situația nu este remediată rapid. Potrivit mesajelor publicate, Trump a condiționat evitarea unor atacuri de redeschiderea completă a rutei maritime, scrie Adevărul.

„Dacă Iranul nu redeschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, Statele Unite vor lovi și distruge centralele lor electrice, începând cu cele mai mari”, ar fi afirmat Trump.

Această poziție marchează o escaladare semnificativă a discursului diplomatic, pe fondul unor tensiuni deja vizibile în regiune încă de la începutul lunii martie.

Importanța strategică a Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este un punct-cheie pentru economia globală, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol tranzitând această rută. Restricționarea traficului a generat îngrijorări majore la nivel internațional, în special în rândul statelor dependente de importurile energetice.

Blocajele recente au afectat deja fluxurile comerciale maritime, amplificând temerile privind stabilitatea piețelor de energie.

Critici la adresa NATO și reacții internaționale

Donald Trump a criticat și implicarea NATO, susținând că alianța nu a făcut suficient pentru a sprijini eforturile de redeschidere a rutelor maritime.

Cu toate că NATO nu a oferit un răspuns oficial până în acest moment, mai multe state membre și-au exprimat anterior sprijinul pentru securizarea navigației în zonă.

În paralel, peste 20 de țări, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, România, Japonia, Canada și Emiratele Arabe Unite, au semnat o declarație comună.

Documentul subliniază necesitatea cooperării internaționale pentru menținerea stabilității într-o regiune considerată esențială pentru economia globală.