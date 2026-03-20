România se aliniază unui demers internațional privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime globale, Strâmtoarea Ormuz. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al riscurilor economice asociate. Poziția a fost comunicată public de președintele Nicușor Dan.

Ce prevede declarația internațională comună

Declarația adoptată de un grup extins de state condamnă ferm atacurile asupra navelor comerciale și infrastructurii civile, inclusiv instalații petroliere și de gaze. solicită încetarea imediată a acțiunilor care afectează libera circulație maritimă și respectarea normelor internaționale, inclusiv a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizația Națiunilor Unite.

Totodată, semnatarii reafirmă principiul libertății de navigație ca element fundamental al dreptului internațional și al stabilității globale. Ei avertizează că aceste acțiuni reprezintă „o amenințare la adresa păcii și securității internaționale” și cer oprirea imediată a atacurilor asupra infrastructurii civile.

În declarație este evidențiat și rolul cooperării internaționale în gestionarea crizelor energetice. Printre măsurile menționate se numără eliberarea coordonată a rezervelor strategice de petrol, inițiată la nivelul Agenția Internațională pentru Energie, precum și colaborarea cu state producătoare pentru stabilizarea ofertei globale.

Care este poziția României în acest demers

România se alătură acestui demers alături de state precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, extinzând ulterior lista de state semnatare. Aderarea reflectă o poziționare diplomatică orientată spre susținerea stabilității regionale și a regulilor internaționale.

„Am decis să ne alăturăm declarației […] privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional”, a transmis . Acesta a subliniat că decizia vine „pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale”.

Președintele a adăugat că efectele sunt deja resimțite la nivel intern, „în special în ceea ce privește prețul combustibililor”, iar România este pregătită „să participe la eforturile comunității internaționale” pentru menținerea prețurilor la un nivel suportabil. Totodată, el a precizat că România „își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

Ce impact au aceste evoluții asupra economiei globale

Semnatarii declarației atrag atenția că efectele acțiunilor din regiune sunt resimțite la nivel global, în special de economiile vulnerabile. Perturbarea transportului maritim influențează direct costurile energiei, ceea ce poate conduce la presiuni inflaționiste și la dezechilibre în piețele internaționale.

În acest sens, statele implicate își asumă un rol activ în sprijinirea stabilității economice, inclusiv prin coordonarea politicilor energetice și prin mecanisme de intervenție menite să atenueze fluctuațiile de preț. Cooperarea internațională este prezentată ca un instrument esențial pentru reducerea riscurilor sistemice generate de crizele geopolitice.

De ce este importantă Strâmtoarea Ormuz

reprezintă un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol și gaze, fiind utilizată zilnic de o parte semnificativă a fluxurilor energetice internaționale. Blocarea sau perturbarea traficului prin această rută ar avea efecte imediate asupra piețelor globale și asupra securității energetice.

În acest context, tensiunile din regiune implică nu doar actori locali, ci și economii din întreaga lume, inclusiv state dependente de importurile de energie. Orice disfuncționalitate în această zonă poate genera creșteri de prețuri și instabilitate în lanțurile de aprovizionare, cu impact direct asupra consumatorilor.