Iulia Petcu
20 mart. 2026, 21:51
sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. Ce prevede declarația internațională comună
  2. Care este poziția României în acest demers
  3. Ce impact au aceste evoluții asupra economiei globale
  4. De ce este importantă Strâmtoarea Ormuz

România se aliniază unui demers internațional privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime globale, Strâmtoarea Ormuz. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al riscurilor economice asociate. Poziția a fost comunicată public de președintele Nicușor Dan.

Ce prevede declarația internațională comună

Declarația adoptată de un grup extins de state condamnă ferm atacurile asupra navelor comerciale și infrastructurii civile, inclusiv instalații petroliere și de gaze. Documentul solicită încetarea imediată a acțiunilor care afectează libera circulație maritimă și respectarea normelor internaționale, inclusiv a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizația Națiunilor Unite.

Totodată, semnatarii reafirmă principiul libertății de navigație ca element fundamental al dreptului internațional și al stabilității globale. Ei avertizează că aceste acțiuni reprezintă „o amenințare la adresa păcii și securității internaționale” și cer oprirea imediată a atacurilor asupra infrastructurii civile.

În declarație este evidențiat și rolul cooperării internaționale în gestionarea crizelor energetice. Printre măsurile menționate se numără eliberarea coordonată a rezervelor strategice de petrol, inițiată la nivelul Agenția Internațională pentru Energie, precum și colaborarea cu state producătoare pentru stabilizarea ofertei globale.

Care este poziția României în acest demers

România se alătură acestui demers alături de state precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, extinzând ulterior lista de state semnatare. Aderarea reflectă o poziționare diplomatică orientată spre susținerea stabilității regionale și a regulilor internaționale.

„Am decis să ne alăturăm declarației […] privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional”, a transmis Nicușor Dan. Acesta a subliniat că decizia vine „pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale”.

Președintele a adăugat că efectele sunt deja resimțite la nivel intern, „în special în ceea ce privește prețul combustibililor”, iar România este pregătită „să participe la eforturile comunității internaționale” pentru menținerea prețurilor la un nivel suportabil. Totodată, el a precizat că România „își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

Ce impact au aceste evoluții asupra economiei globale

Semnatarii declarației atrag atenția că efectele acțiunilor din regiune sunt resimțite la nivel global, în special de economiile vulnerabile. Perturbarea transportului maritim influențează direct costurile energiei, ceea ce poate conduce la presiuni inflaționiste și la dezechilibre în piețele internaționale.

În acest sens, statele implicate își asumă un rol activ în sprijinirea stabilității economice, inclusiv prin coordonarea politicilor energetice și prin mecanisme de intervenție menite să atenueze fluctuațiile de preț. Cooperarea internațională este prezentată ca un instrument esențial pentru reducerea riscurilor sistemice generate de crizele geopolitice.

De ce este importantă Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol și gaze, fiind utilizată zilnic de o parte semnificativă a fluxurilor energetice internaționale. Blocarea sau perturbarea traficului prin această rută ar avea efecte imediate asupra piețelor globale și asupra securității energetice.

În acest context, tensiunile din regiune implică nu doar actori locali, ci și economii din întreaga lume, inclusiv state dependente de importurile de energie. Orice disfuncționalitate în această zonă poate genera creșteri de prețuri și instabilitate în lanțurile de aprovizionare, cu impact direct asupra consumatorilor.

Citește și...
Revin timpurile lui Ceaușescu. Benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă. Soluția propusă de Daniel Dăianu (ViDEO)
Politică
Revin timpurile lui Ceaușescu. Benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă. Soluția propusă de Daniel Dăianu (ViDEO)
Reguli mai dure pentru produsele second-hand care intră în România. Ce măsuri propune Ministerul Mediului pentru a opri deșeurile
Politică
Reguli mai dure pentru produsele second-hand care intră în România. Ce măsuri propune Ministerul Mediului pentru a opri deșeurile
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Regele Philippe al Belgiei. Care a fost agenda discuțiilor
Politică
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Regele Philippe al Belgiei. Care a fost agenda discuțiilor
Situație dificilă pentru Statele Unite în Orientul Mijlociu. Băsescu analizează ultimele evoluții din războiul cu Iran (VIDEO)
Politică
Situație dificilă pentru Statele Unite în Orientul Mijlociu. Băsescu analizează ultimele evoluții din războiul cu Iran (VIDEO)
Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
Politică
Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
Politică
AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
Mesajul Ilie Bolojan, după ce a fost adoptat bugetul. Ce le-a promis românilor: „Trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară” (VIDEO)
Politică
Mesajul Ilie Bolojan, după ce a fost adoptat bugetul. Ce le-a promis românilor: „Trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară” (VIDEO)
Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD pe tema guvernării. Răspunsul lui, întrebat dacă-și asumă funcția de premier (VIDEO)
Politică
Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD pe tema guvernării. Răspunsul lui, întrebat dacă-și asumă funcția de premier (VIDEO)
Bugetul de stat pe 2026 a fost, în sfârșit, adoptat în Parlament. 104 de parlamentari au votat „contra” și 319 „pentru”
Politică
Bugetul de stat pe 2026 a fost, în sfârșit, adoptat în Parlament. 104 de parlamentari au votat „contra” și 319 „pentru”
Cum au dat parlamentarii bani unei asociații anti-avort: „Nu am știut ce votăm”
Politică
Cum au dat parlamentarii bani unei asociații anti-avort: „Nu am știut ce votăm”
21:55 - Românii își anulează vacanțele în Turcia chiar înainte de începerea sezonului. Care este motivul
21:23 - Revin timpurile lui Ceaușescu. Benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă. Soluția propusă de Daniel Dăianu (ViDEO)
21:16 - Rusia vrea să interzică accesul la ChatGPT și Gemini începând de anul viitor
21:07 - Reguli mai dure pentru produsele second-hand care intră în România. Ce măsuri propune Ministerul Mediului pentru a opri deșeurile
20:38 - Vinul versus berea: Care este băutura care protejează inima, conform cercetătorilor
20:34 - Mojtaba Khamenei proclamă victoria asupra „duşmanului”. Liderul suprem neagă atacurile împotriva Turciei și Omanului
20:25 - Exploatarea trufelor și ciupercilor, sub lupa autorităților. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu
20:03 - Concluziile oficiale după Blackout-ul din Spania: Cine este vinovat pentru colapsul rețelei
20:03 - Insula Kharg, următoarea țintă americană. Trei nave-amfibie cu militari americani se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Ce urmăresc Statele Unite
19:49 - Facturile ar putea crește din nou din luna aprilie. Ce se întâmplă cu resursele din producția internă