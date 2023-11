Două fetițe puse să jure cu mâna pe Biblie că nu vor dezvălui nimănui că sunt abuzate sexual. Agresorul era administratorul unui lăcaș de cult din Vaslui

Bărbatul de 70 de ani, administratorul unui lăcaș de cult penticostal din Vaslui, a amenințat cele două fetițe, de 9 și 12 ani, că dacă nu vor respecta jurământul vor muri. După ce a picat testul de poligraf, a recunoscut că a

Psihologii au confirmat că fetele prezintă simptomatologie specifică abuzului sexual. Procurorii au cerut expertiza psihiatrică a minorelor,. Doar dacă susțin că prin trimiterea copilului-victimă la psihiatru există riscul să fie abuzat din nou”, conform Libertatea.

„Doamna, dacă jur pe Biblie se întâmplă ceva?”, a întrebat-o fetița de 9 ani pe învățătoarea ei într-una dintre pauze. Se întâmpla acest lucru la finalul anului școlar trecut, iar învățătoarea nu a realizat de ce eleva adresează această întrebare. S-a gândit că este doar o curiozitate de copil. Câteva luni mai târziu, când poliția a declanșat ancheta, și-a dat seama de ce a adresat eleva acea întrebare.

Fetele de 9 și 12 ani au tați diferiți, locuiesc separate, dar una este crescută de mama, alta de tata. Fiind din același sat, amândouă își petreceau timpul împreună. Ele mergeau adesea să ajute să îl ajute la treburile din gospodărie pe administratorul bisericii penticostale.

Bărbatul de 70 de ani îl suna pe tata sau bunica maternă și le cerea să le trimită pe cele două fete pentru a-I face cumpărăturile de la magazine. În schimbul ajutorului le oferea sume mici de bani, 2- 3 lei și dulciuri. Oamenii le vedeau des pe fete în curtea administratorului, dar nimeni nu bănuia că se află ceva suspect la mijloc.

Prima suspiciune

Primul semn de întrebare a apărut în Joia Paștelui, anul trecut, când un băiat a venit să ajute în curte și a găsit poata încuiată.

„Era în jurul orei 12.00-13.00, când am văzut că poarta este încuiată, am intrat prin altă parte. Când am vrut să intru pe ușă, am constatat că și ușa era încuiată. Atunci l-am strigat, iar acesta a ieșit din casă, iar înăuntru se afla fetița. Eu m-am gândit de atunci că ceva se întâmplă, dar mi-a fost rușine să spun”, a declarat bărbatul la audieri.

Bărbatul a început să le agreseze sexual din toamna anului 2019, iar abuzurile au continuat până în iunie 2022.

Fetelor le era frică să spună că sunt abuzate, pentru că bărbatul le punea să jure cu mâna pe Biblie, de fiecare dată, următorul lucru: „Jur că nu voi spune nimic din ce ați făcut cu noi”.

Bărbatul le mai spune că „dacă nu respecți jurământul, vei muri tu sau cineva din familie”.

Fata de 12 ani a mai reușit să scape din brațele agresorului, smucindu-se și fugind, dar cele mici îi era teamă de câinele din curte, pentru că bărbatul o amenința că va pune câinele pe ea dacă nu va intra în casă.

Abuzurile aveau loc în casa bărbatului, dar și în incinta lăcașului.

Sora mai mare a unei fete l-a prins pe agresor

Ultimul abuz a avut loc în 10 iunie 2022. Sora mai mare l-a prins pe bărbat în fapt când o abuza pe sora mai mica și i-a spus bunicii și mamei, care au alertat poliția.

După ce a picat testul de poligraf, bărbatul a recunoscut faptele. Dar, acesta susținea că cele două fete nu se împotriveau.

„Cu fata de 9 ani s-a întâmplat de cinci ori, de patru ori la mine acasă, iar o dată la biserică. Era o plăcere pentru mine (…). Eu am pus-o să jure pe Biblie că ceea ce s-a întâmplat să rămână între noi”, a declarat bărbatul la audierea după testarea poligrafică din 27 iulie, anul trecut.

Fetele au fost consultate de psiholog care a spus că prezinte simptomele abuzului sexual.

„Cele declarate de către fiecare minoră în parte nu pot duce la concluzia că acestea ar fi putut fi învăţate sau induse de către o altă persoană cu privire la desfăşurarea evenimentelor şi a celor declarate”, a punctat psihologul.

Ele au fost trimise și la psihiatru care a concluzionat că cele două fete „nu prezintă tulburări psihice manifestate în prezent şi nici simptomatologia specifică victimei abuzului sexual”. În plus, au precizat că fetițele „nu aveau capacitate psihică suficientă pentru a înţelege consecinţele faptelor relatate şi nici capacitatea psihică suficientă pentru a înţelege şi consimţi întreţinerea unui raport sexual”.

Concluziile psihiatrilor nu au fost agreate nici de procurorul de caz. „Din expertizele efectuate în cauză privind situaţia minorelor nu rezultă că se exclude existenţa abuzului sexual, ci doar că nu se constată un comportament specific acestuia, dar care poate fi explicat prin vârsta mică a minorelor şi lipsa reprezentării naturii unui act de natură sexuală, în condiţiile în care dezvoltarea fizică şi psihică minorelor, specifice vârstelor de 9 şi 12 ani, nu le permit să înţeleagă natura anumitor acte cu conotaţie sexuală”, a spus procurorul de caz.

„Drept urmare, lipsa unor comportamente specifice persoanelor abuzate sexual nu constituie un factor decisiv în a considera că acuzaţiile minorelor reprezintă fabulaţii proprii sau induse de persoane apropiate”, a conchis acesta.

sub control judiciar, pentru agresiune sexuală continuă.