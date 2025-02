Două fetițe, salvate de mama lor din calea flăcărilor. Familia a rămas fără casă în timpul gerului

Două fetițe, de 1 și 3 ani, din județul Neamț, au fost salvate în ultimul moment, de către mama lor, după ce un incendiu le-a cuprins casa.

A spart geamul și și-a luat copiii

Cele două copile erau momentul în care a izbucnit incendiul. Mama lor ieșire din casă pentru scurt timp, iar când a văzut fumul gros, s-a grăbit să își salveze copiii, conform

„Când am intrat, m-a izbit fumul. Am spart geamul și am scos copiii pe geam”, a spus mama copiiilor.

Fetițele ar fi rămas blocate în mijlocul focului dacă mama lor nu ar fi mers să le salveze la timp. Din fericire, ele nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar casa lor a fost complet distrusă.

Cauza incendiului

În momentul în care pompierii au ajuns la fața locului incendiul se manifesra generalizat în interiorul casei și la acoperișul ei, dar și la o anexă.

Cauza incendiului ar fi un scurtcircuit de la un cablu electric.

„Incendiul se manifesta generalizat în interiorul casei de locuit și la acoperișul acesteia, la o anexă lipită de locuință, cu posibilitatea de propagare la o altă locuință din vecinătate. Efectul termic de la un cablu electric a dus la extinderea și propagarea incendiului”, a declarat ISU Neamț.

Familia cu cinci copii va locui la rude până când vor reuși să își repare casa.

Niște necunoscuți le-au auzit povestea tristă și le-au sărit în ajutor. Le-au adus copiiilor niște rechizite, haine, încălțăminte și ghiozdane. Și cei din Primărie au transmis că vor încearca să ajute familia care a rămas fără nimic în timpul gerului cumplit.