Pe 24 februarie, românii celebrează Dragobetele, una dintre cele mai vechi sărbători ale iubirii din tradiția populară. Legată de natură, începutul primăverii și credințele satului românesc, ziua este încărcată de simboluri, superstiții și obiceiuri menite să aducă noroc în și armonie în viață.

Ce este Dragobetele

Dragobetele este considerat ziua iubirii în tradiția românească și se sărbătorește pe 24 februarie. Originile sale sunt strâns legate de lumea satului și de calendarul popular, fiind asociat cu trezirea naturii la viață și începutul simbolic al primăverii, conform Știrile ProTv.

În credințele populare, Dragobetele este personificat ca un tânăr vesel, protector al iubirii și al păsărilor. Legendele îl descriu uneori ca fiu al Babei Dochia, personaj mitologic asociat cu schimbarea anotimpurilor și plecarea iernii. De Dragobete, natura se pregătește de renaștere, păsările își caută perechea, iar oamenii sunt încurajați să înceapă noi povești de dragoste.

Superstițiile de Dragobete

Tradițiile spun că această zi trebuie petrecută cu bucurie, deoarece starea de spirit influențează norocul în dragoste pentru tot anul.

Una dintre cele mai cunoscute credințe este că îndrăgostiții trebuie să se sărute de Dragobete. Gestul era văzut ca o promisiune simbolică a continuității relației. Se spunea că cei care nu își arată afecțiunea în această zi ar putea avea ghinion în dragoste.

Un alt obicei popular era „zburătoritul”, jocul în care fetele fugeau, iar băieții le alergau prin sat. Dacă flăcăul reușea să ajungă fata dorită și primea un sărut, se credea că între ei poate începe o poveste de dragoste.

În unele zone, femeile își spălau fața cu zăpadă strânsă special în acea zi, considerând că apa rezultată le va aduce sănătate și frumusețe. De asemenea, busuiocul pus sub pernă în noaptea de dinainte era folosit pentru a visa ursitul.

Tradiția populară interzicea certurile și supărările de Dragobete. Oamenii credeau că lacrimile și tensiunile pot alunga norocul în dragoste pentru întregul an.

Dragobete versus Valentine’s Day

Diferența principală dintre Dragobete și Ziua Îndrăgostiților ține de origine și simbolistică.

Valentine’s Day este o sărbătoare de inspirație occidentală, legată de povestea unui sfânt martirizat pentru că oficia căsătorii în secret. În prezent, este asociată în special cu romantismul modern, cadourile, florile și cinele romantice.

Dragobetele, în schimb, are rădăcini adânci în cultura rurală românească și este mai strâns legat de natură și de ciclurile vieții. Dacă Valentine’s Day pune accent pe gesturi romantice urbane, Dragobetele păstrează spiritul satului, al jocului, al tradițiilor și al începuturilor.