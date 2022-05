Drept la replică. Nordis Group spune că nu se pune problema insolvenței și că solicitarea depusă de Weststart este „nejustificată”: „Nu ne afectează lichiditatea și stabilitatea companiei”

Nordis Group susține că nu se pune problema să aibă probleme financiare care să conducă la insolvența companiei, precum și că solicitarea de insolvență pe care a depus-o firma Weststar împotriva unei companii din Nordis Group este nejustificată.

Nordis Group, drept la replică. Comunicatul integral:

Cel mai important aspect de menționat în această situație este că nu se pune problema ca Nordis Group, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România, cu investiții în derulare de 424,5 milioane Euro să aibă probleme financiare care să conducă la insolvența companiei noastre. În decursul dimineții de azi, vineri, 27 mai 2022, a fost depusă o cerere de insolvență împotriva unei companii din Nordis Group, de către Weststar, o firmă controlată de un om de afaceri din vestul României, Simion Apreutese.

Solicitarea este nejustificată, nu ne afectează lichiditatea și stabilitatea companiei și vom continua, fără opreliști, investițiile și planurile de livrare a apartamentelor din Nordis Mamaia estimate să înceapă în 4-5 săptămâni, cum am anunțat deja, precum și în celelalte proiecte. În ceea ce-l privește pe d-nul Apreutese, acesta a dorit, în 2020 si 2021, să cumpere 3 etaje din hotelul Nordis Mamaia si 2 apartamente in Nordis Primăverii.

După efectuarea tranzacției, dânsul și-a exprimat dorința de a cumpăra părți sociale in societatea care va administra hotelul din Mamaia, Nordis Hotels. Dacă inițial am fost deschiși la această propunere, pe parcursul discuțiilor, ne-am dat seama că avem viziuni diferite cu privire la conceptul de hotel pe care vrem să îl dezvoltăm la Mamaia, noi dorind sa aducem un suflu nou in turismul romanesc, sa creăm primul lanț hotelier de 5 stele 100% romanesc, fără sa ne dorim doar profit imediat, in timp ce dumnealui ne impunea in cadrul negocierilor sa recupereze investiția in primii 3 ani.

Văzând că nu ajungem la un acord pe viziune, am decis să nu vindem părți sociale din compania noastră. La acel moment, d-nul Apreutese a declarat că dorește să-și deschidă propriul hotel în hotelul nostru. Mai mult, acesta dorea sa transformam contravaloarea celor 2 apartamente din Nordis Primăverii in camere de hotel la Mamaia si pentru ca am refuzat, domnul Apreutese a ieșit public si a acuzat, ca si acum, compania noastră de lipsa de lichiditate, in fapt ca o metoda de presiune pentru a își atinge propriile interese. Am decis sa ii returnam imediat, adică a doua zi contravaloarea celor 2 apartamente, respectiv suma de 1,2 milioane de euro.

În acest context, în cadrul Nordis Group, am decis că este mai bine pentru noi să renunțăm la înțelegerea inițială cu acest domn, asumându-ne o sumă suplimentară, deloc mică, pe care să i-o achităm, deși aceasta a venit ca metoda de presiune, iar noi am acceptat-o ca sa încheiem orice relație comercială cu dânsul si mai ales pentru a nu lasă o senzație greșita cumpărătorilor noștri.

În mod concret, prin firmele controlate de dânsul, d-nul Apreutese a cumpărat apartamente în valoare de 5,8 milioane Euro, achitate in transe, in termen de peste un an, iar noi am decis să îi achităm suplimentar alte 1,7 milioane Euro, adică un total de 7,5 milioane Euro doar ca să încheiem, cât mai rapid și pe cale amiabilă, orice business cu acest om, care a tot încercat să pună piedici în calea dezvoltării proiectelor noastre.

Până în prezent, conform cu termenele scadente, am achitat deja 2,8 milioane Euro și avem un scadențar de plată, agreat de comun acord și termene de grație, de o lună, aplicabile pentru fiecare rată, scadențar de care a beneficiat si d-nul Apreutese la achitarea apartamentelor mai sus menționate.

Ulterior, semnării tranzacției, cu încălcarea dispozițiilor tranzacției, respectiv a termenelor de plată și termenului de grație și cu concursul unui executor judecătoresc care a mai făcut obiectul unor cercetări ce vizau abateri disciplinare (executor Raduță Nicoleta), d-nul Apreutese, prin compania sa Weststar, a încercat să inițieze demersuri de executare silită pentru toată suma datorată în baza tranzacției.

Instanța de judecată a CONSTATAT DEJA, la 11 mai 2022, inexistența dreptului Weststar de a executa Nordis pentru toată suma datorată în baza tranzacției și a confirmat expres faptul ca Nordis beneficiază de termene de plată și termen de grație conform tranzacției.

Ținând seama de faptul că prin modalitatea de exercitare a profesiei executorul Raduță Nicoleta a încalcat dispozițiile care reglementează exercitarea profesiei de executor, Statutul profesiei, Codul deontologic și dispozițiile codului de procedură civilă, Nordis a formulat cereri de efectuare control și inițiere acțiune disciplinară înregistrate la Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București sub nr. 962/24.05.2022 și respectiv la Ministerul Justiției sub nr. 295/25.05.2022, precum și cerere de recuzare înregistrată la Judecătoria sector 1 sub nr. 24050/299/2022.

În concluzie, d-nul Apreutese, prin compania Weststar, dorește să genereze imaginea unui creditor care încearcă să îți recupereze creanța împotriva unui debitor rău-platnic, când în fapt domnul Apreutese a obținut suma de 1,7 milioane Euro prin presiune, bazându-se exact pe un astfel de impact mediatic și faptul că era un promitent compărător cu un număr mai mare de unități.

Însă, situația este cu totul alta: Weststar, în mod abuziv, încearcă să obțină suma datorată de Nordis înainte termenelor de scadență, prin încălcarea obligațiilor asumate față de Nordis, respectiv plata sumelor în rate și cu termen de grație de o lună. Însă, suntem încredințați că instanțele de judecată, Ministerul Justiției și Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București vor analiza și sanctiona abuzurile săvârșite în cadrul acestui demers.

Între timp, noi ne continuăm activitatea și planurile, ca și până acum, de finalizare a proiectelor pe care le avem în desfășurare.

Reprezentanții Nordis Group