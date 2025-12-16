B1 Inregistrari!
Captură de droguri la intrarea în România. Cum a fost descoperit transportul de 37 de kilograme de canabis la Giurgiu (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu

16 dec. 2025, 18:04

Iulia Petcu
16 dec. 2025, 18:04
Captură de droguri la intrarea în România. Cum a fost descoperit transportul de 37 de kilograme de canabis la Giurgiu (FOTO, VIDEO)
sursa foto: poliția de frontieră
Cuprins
  1. Cum a fost descoperit transportul de canabis
  2. Ce cantitate de droguri transporta suspectul și cum era ascunsă
  3. Ce măsuri au fost dispuse de instanță

Posibilul traseu al unui transport de droguri a fost întrerupt la intrarea în România, după o intervenție a polițiștilor de frontieră din Giurgiu. Cazul vizează un cetățean turc, reținut și ulterior arestat preventiv, într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Cum a fost descoperit transportul de canabis

Potrivit informațiilor oficiale, cetățeanul turc a fost prins în flagrant la intrarea în țară, în timp ce transporta o cantitate semnificativă de droguri ascusă într-o semiremorcă. Autovehiculul era încărcat cu arbuști ornamentali, iar substanțele interzise erau disimulate printre bunurile declarate.

sursa foto: poliția de frontieră

„Luni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat, cetățean turc, în vârstă de 40 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile”, informează site-ul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Ce cantitate de droguri transporta suspectul și cum era ascunsă

Ancheta arată că bărbatul transporta aproximativ 37 de kilograme de canabis, droguri considerate de risc, care ar fi urmat să fie comercializate. Substanța era ambalată în 73 de pungi, depozitate în cinci genți amplasate în semiremorca autovehiculului.

sursa foto: poliția de frontieră

Depistarea transportului a avut loc în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră din cadrul SPF Giurgiu, la fostul punct de trecere Ruse–Giurgiu. Modul de disimulare a drogurilor indică o tentativă de evitare a verificărilor de rutină.

Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT – Structura Centrală, care au dispus reținerea inculpatului la data de 15 decembrie 2025. Acesta este cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, fapte prevăzute de legislația penală în vigoare.

„Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu”, arată sursa citată, potrivit Agerpres.

sursa foto: poliția de frontieră

Ce măsuri au fost dispuse de instanță

După reținere, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a decis arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura vine în contextul gravității faptelor și al cantității mari de droguri descoperite.

Reprezentanții IGPF au subliniat că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile procedurale și de prezumția de nevinovăție, conform Codului de Procedură Penală.

