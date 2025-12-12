Direcția de Sănătate Publică Prahova a extins vineri lista localităților în care consumul de apă potabilă revine la normal, după aproape două săptămâni de restricții impuse în urma incidentului de la barajul Paltinu. Măsura vine la o zi după ce DSP a ridicat interdicțiile în mai multe sisteme locale, iar noile analize confirmă îmbunătățirea calității apei în zone suplimentare ale județului.

Cum a evoluat situația după întreruperea furnizării apei

Criza apei potabile a început pe 28 noiembrie, când lucrările desfășurate la barajul Paltinu, combinate cu un cod portocaliu de precipitații, au afectat alimentarea în numeroase localități. În această etapă, a emis măsuri preventive, menite să protejeze consumatorii până la revenirea parametrilor de potabilitate. Comunicatul oficial precizează că instituția „a stabilit şi comunicat măsurile preventive pentru protecţia consumatorilor din zonele de aprovizionare cu apă potabilă afectate”.

Reluarea distribuirii apei a permis demararea prelevărilor și analizelor de laborator, atât de către furnizori, cât și de către inspectorii sanitari, în puncte considerate reprezentative pentru fiecare zonă afectată. Aceste rezultate au stat la baza deciziilor adoptate în ultimele două zile.

Ce localități au primit undă verde pentru utilizarea apei

Joi, DSP a ridicat restricțiile în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Florești, Băicoi și Bănești, după ce testele au confirmat revenirea în limitele admise. „Având în vedere cele de mai sus […] se ridică interdicţia de consum a apei […] în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi (excepţie Spitalul Orăşenesc Băicoi), Băneşti”, a transmis instituția.

Vineri, lista s-a extins cu alte șase localități, printre care Poiana Câmpina, Câmpina, Adunați, Cornu, Filipeștii de Pădure și Băicoi, inclusiv unitatea medicală din oraș. În noul comunicat, DSP subliniază că evaluarea probelor a arătat „încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare”.

De ce rămân unele comunități în continuare sub restricții

Deși situația s-a îmbunătățit, trei sisteme de alimentare rămân sub interdicție: Aluniș, Vărbilău și Șotrile. Până la reconfirmarea potabilității, locuitorii acestor zone trebuie să respecte interdicția privind consumul pentru băut, gătit sau spălat. DSP precizează că „până la confirmarea încadrării apei furnizate […] se menţine interdicţia de consum instituită anterior”.

În ceea ce privește Spitalul Orășenesc Băicoi, care ieri era singura excepție într-o zonă unde restricțiile fuseseră ridicate, autoritățile anunță că noua serie de analize a confirmat parametri corespunzători și pentru unitatea medicală. Totuși, inspectorii continuă monitorizarea pentru a garanta desfășurarea în siguranță a actului medical

Ce urmează în procesul de verificare

DSP anunță că va continua prelevările în sistemele rămase sub restricții, iar deciziile vor fi comunicate imediat după finalizarea analizelor. Comunicatul precizează că instituția va informa „asupra condițiilor de consum și de utilizare a apei furnizate în aceste sisteme”, conform prevederilor legale.

Până în acest moment, localitățile din județul Prahova care beneficiază de potabilă sunt Brebu, Telega, Breaza, Florești, Băicoi (inclusiv spitalul orășenesc), Bănești, Poiana Câmpina, Câmpina, Adunați, Cornu și Filipeștii de Pădure.

Sistemele de alimentare din comunele Aluniș, Vărbilău și Șotrile rămân în continuare sub interdicție de consum pentru băut, gătit și spălat.