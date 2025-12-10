Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)

Criza apei continuă în județul Prahova. Deși a fost reluată alimentarea cu apă, localnicii nu o pot folosi aproape pentru nimic. Mai rău, după reluarea alimentării au apărut avarii la rețea, iar oamenii au rămas din nou fără apă. Și se pare că tot ei vor plăti apa pierdută.

Când vor afla localnicii dacă apa e bună de băut

Peste 100.000 de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița nu au nici în prezent apă bună de băut de la chiuvetă. Și au trecut două săptămâni de la înfundarea barajului de la Paltinu. Autoritățile speră ca apa potabilă să fie distribuită de la finele săptămânii, dar asta depinde de rezultatele bacteriologice.

„În acest moment DSP a colectat mostre pentru analiza bacteriologică. Asta înceamnă că vor face această analiză la fiecare 24 de ore. Analiza finală va veni peste 72 de ore și sperăm ca apa să fie bună. Luni s-au recoltat probe pentru 6 localități, iar marți pentru alte 6. Deci, pentru primele 6 localități vom avea răspunsul joi, iar pentru celelalte 6, vineri. În prezent apa poate fi folosită doar pentru toaletă.”, a declarat în direct pe B1TV, prefectul de Prahova, Daniel Nicodim.

Până atunci, oamenii stau în continuare la cozi să primească apă îmbuteliată.

„Ministerul de Interne prin ISU asigură apă prin cisterne. Ieri am avut din nou un Comitet pentru Situații de Urgență și am cerut de la guvern suplimentarea stocurilor de apă îmbuteliată. Și stocurile au fost suplimentate în această dimineață din rezervele de stat.”, a mai declarat prefectul județului Prahova.

Cetățenii ar putea plăti pentru apa pe care nu au avut-o

Ironic este că pierderile de apă din aceste două săptămâni ar putea fi plătite tot de cetățeni. Practic,

„Ar fi aberant. Pierderile de apă nu vor fi plătite de cetățeni. Cetățenii nu pot plăti apa pe care nu au primit-o. Pierderile trebuie suportate de vinovați. E adevărat că vom avea un proces lung până vom afla vinovații, dar se lucrează pentru ca cetățenii să nu plătească. Ar fi absolut aberant. Sperăm să se găsească soluții pentru ca oamenii să nu plătească.”, a declarat Daniel Nicodim, prefectul de Prahova.

Apa va fi restricționată și după sărbători

„Specialiștii trebuie să estimeze aceste pericole. Eu nu am fost informat și nu știu despre posibilitatea ca apa să fie furnizată un număr de zile sau până după Revelion. În momentul acesta, întreg sistemul este calibrat, apa curge la robinetele oamenilor, dar din punct de vedere al analizelor bacteriologice nu este conformă și rămân în vigoare recomandările să nu fie folosită.”, spune Daniel Nicodim.