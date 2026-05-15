Un elev de 14 ani din comuna Dumbrăvița, lângă Timișoara, a ajuns în comă la spital, cu șanse mici de supraviețuire, după ce a căzut cu trotineta electrică și s-a izbit cu capul de asfalt.

Dosar penal în cazul copilului în comă

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un minor, în vârstă de 14 ani, se deplasa cu o trotinetă electrică… iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Timiș.

Și școala face anchetă. Ce spune directorul

Directorul școlii din Dumbrăvița unde învață copilul a transmis un mesaj emoționant.

„În aceste clipe cumplit de grele, gândurile noastre, ale tuturor — cadre didactice, personal auxiliar, elevi și părinți — sunt alături de copilul nostru drag și de familia sa. Le transmitem, cu toată căldura sufletelor noastre, întreaga noastră compasiune, durerea sinceră pe care o resimțim ca o adevărată familie a școlii și asigurarea sprijinului nostru necondiționat. Nu există cuvinte care să aline o asemenea suferință, însă vrem ca părinții acestui copil minunat să știe că nu sunt singuri și că întreaga comunitate a Școlii Gimnaziale Dumbrăvița se roagă, speră și își unește gândurile bune pentru recuperarea lui. Suntem și vom rămâne alături de ei, atât emoțional, cât și prin orice formă concretă de sprijin de care vor avea nevoie, acum și în perioada care urmează”, a transmis acesta, potrivit

Și școala a deschis o anchetă internă, deoarece accidentul s-a produs în timpul cursurilor: „La nivelul unității de învățământ s-au declanșat deja cercetări administrative riguroase, menite să stabilească împrejurările exacte în care un elev minor a putut părăsi spațiul școlar în timpul programului, precum și modul în care au fost respectate procedurile interne privind siguranța elevilor. Suntem ferm angajați în clarificarea integrală a acestor aspecte. În măsura în care vor fi identificate persoane care, prin acțiune sau prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, au contribuit la expunerea copilului la o situație de pericol, acestea vor răspunde, fără excepție, conform reglementărilor legale și interne aplicabile. Siguranța elevilor noștri este și trebuie să rămână prioritatea absolută a acestei instituții, iar din această tragedie avem datoria să tragem toate învățămintele necesare, astfel încât asemenea evenimente să nu se mai repete”.