B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Elev din Timiș, în comă după ce a căzut cu trotineta electrică. Mesajul emoționant al școlii (VIDEO)

Elev din Timiș, în comă după ce a căzut cu trotineta electrică. Mesajul emoționant al școlii (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 13:20
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Elev din Timiș, în comă după ce a căzut cu trotineta electrică. Mesajul emoționant al școlii (VIDEO)
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Dosar penal în cazul copilului în comă
  2. Și școala face anchetă. Ce spune directorul

Un elev de 14 ani din comuna Dumbrăvița, lângă Timișoara, a ajuns în comă la spital, cu șanse mici de supraviețuire, după ce a căzut cu trotineta electrică și s-a izbit cu capul de asfalt.

Dosar penal în cazul copilului în comă

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un minor, în vârstă de 14 ani, se deplasa cu o trotinetă electrică… iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Timiș.

Și școala face anchetă. Ce spune directorul

Directorul școlii din Dumbrăvița unde învață copilul a transmis un mesaj emoționant.

„În aceste clipe cumplit de grele, gândurile noastre, ale tuturor — cadre didactice, personal auxiliar, elevi și părinți — sunt alături de copilul nostru drag și de familia sa. Le transmitem, cu toată căldura sufletelor noastre, întreaga noastră compasiune, durerea sinceră pe care o resimțim ca o adevărată familie a școlii și asigurarea sprijinului nostru necondiționat. Nu există cuvinte care să aline o asemenea suferință, însă vrem ca părinții acestui copil minunat să știe că nu sunt singuri și că întreaga comunitate a Școlii Gimnaziale Dumbrăvița se roagă, speră și își unește gândurile bune pentru recuperarea lui. Suntem și vom rămâne alături de ei, atât emoțional, cât și prin orice formă concretă de sprijin de care vor avea nevoie, acum și în perioada care urmează”, a transmis acesta, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Și școala a deschis o anchetă internă, deoarece accidentul s-a produs în timpul cursurilor: „La nivelul unității de învățământ s-au declanșat deja cercetări administrative riguroase, menite să stabilească împrejurările exacte în care un elev minor a putut părăsi spațiul școlar în timpul programului, precum și modul în care au fost respectate procedurile interne privind siguranța elevilor. Suntem ferm angajați în clarificarea integrală a acestor aspecte. În măsura în care vor fi identificate persoane care, prin acțiune sau prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, au contribuit la expunerea copilului la o situație de pericol, acestea vor răspunde, fără excepție, conform reglementărilor legale și interne aplicabile. Siguranța elevilor noștri este și trebuie să rămână prioritatea absolută a acestei instituții, iar din această tragedie avem datoria să tragem toate învățămintele necesare, astfel încât asemenea evenimente să nu se mai repete”.

Tags:
Citește și...
(FOTO) Președintele Poloniei a adoptat simbolic un urs la Zărnești. Cine este Batyr, animalul care l-a cucerit pe liderul polonez
Eveniment
(FOTO) Președintele Poloniei a adoptat simbolic un urs la Zărnești. Cine este Batyr, animalul care l-a cucerit pe liderul polonez
Decizie definitivă în cazul Babele și Sfinxul. Ce județul a câștigat monumentele după 20 de ani
Eveniment
Decizie definitivă în cazul Babele și Sfinxul. Ce județul a câștigat monumentele după 20 de ani
Galați: Polițist găsit mort în mașina de serviciu. Ce au descoperit autoritățile la fața locului
Eveniment
Galați: Polițist găsit mort în mașina de serviciu. Ce au descoperit autoritățile la fața locului
Dosare penale deschise de Polițiștii din Hunedoara după controale la fitofarmacii. Ce au descoperit autorițățile
Eveniment
Dosare penale deschise de Polițiștii din Hunedoara după controale la fitofarmacii. Ce au descoperit autorițățile
Eurovision 2026: S-a stabilit ordinea de intrare în finală. Când cântă reprezentanta României și la ce număr poate fi votată
Eveniment
Eurovision 2026: S-a stabilit ordinea de intrare în finală. Când cântă reprezentanta României și la ce număr poate fi votată
Românii care vor să călătorească în Olanda, vizați de noi controale. Ce documente sunt obligatorii la graniță
Eveniment
Românii care vor să călătorească în Olanda, vizați de noi controale. Ce documente sunt obligatorii la graniță
Nicușor Dan, la BSDA 2026 alături de fiul său. Președintele a venit cu Antim la standul F-35 și i-a arătat una dintre cele mai spectaculoase aeronave din lume (GALERIE VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan, la BSDA 2026 alături de fiul său. Președintele a venit cu Antim la standul F-35 și i-a arătat una dintre cele mai spectaculoase aeronave din lume (GALERIE VIDEO)
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arest
Eveniment
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arest
Veste uriașă de la Viena. România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu fanilor
Eveniment
Veste uriașă de la Viena. România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu fanilor
Ce nu ar trebui să mai păstrezi în congelator. 6 alimente „uitate” care îți strică gustul și calitatea mâncării
Eveniment
Ce nu ar trebui să mai păstrezi în congelator. 6 alimente „uitate” care îți strică gustul și calitatea mâncării
Ultima oră
14:57 - Scenariu-surpriză pe scena politică din România. Varianta de premier luată în calcul de AUR
14:55 - Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
14:45 - Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători
14:27 - Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
14:25 - Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
14:25 - (VIDEO) Marco Rubio laudă România. Secretarul de stat american apreciază sprijinul „rapid și decisiv” pentru operațiunile SUA din Orientul Mijlociu
14:19 - (FOTO) Președintele Poloniei a adoptat simbolic un urs la Zărnești. Cine este Batyr, animalul care l-a cucerit pe liderul polonez
13:56 - Decizie definitivă în cazul Babele și Sfinxul. Ce județul a câștigat monumentele după 20 de ani
13:50 - Germania: Reguli noi pentru românii care trăiesc din ajutoare sociale. „Există un sentiment de nedreptate în rândul populației”
13:37 - Federaţia Română de Gimnastică o suspendă temporar pe antrenoarea Camelia Voinea în scandalul hărțuirii sportivelor