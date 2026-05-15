Mai multe orașe importante din landul german Renania de Nord-Westfalia au început discuții comune pentru modificarea modului în care sunt acordate beneficiile sociale cetățenilor români și bulgari. Mulți dintre imigranți folosesc mini-joburi chiar și de doar câteva ore pe săptămână pentru a fi eligibili să primească ajutoare de la stat. Locuitorii sunt furioși, așa că primarii discută acum să schimbe sistemul.

De ce sunt supărați germanii pe români și pe bulgari

Orașele Hagen, Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Herne și Essen au discuții comune pentru modificarea modului în care sunt acordate aceste beneficii sociale. În Duisburg, de exemplu, trăiesc aproximativ 26.000 de români și bulgari, din care aproape jumătate primesc ajutoare.

„Există un sentiment de nedreptate în rândul populației”, a declarat primarul din Hagen, Dennis Rehbein, punctând că mulți localnici consideră incorect faptul că persoane care au contribuit puțin la sistem pot primi rapid ajutoare consistente.

Cum vor germanii să schimbe legislația privind acordarea ajutoarelor sociale

Gelsenkirchen a făcut deja o serie de schimbări așa încât, anul trecut, peste 500 de est-europeni din acest oraș au rămas fără dreptul la beneficii sociale și au fost obligați să părăsească țara, informează

Potrivit noului sistem, o persoană este considerată cu adevărat angajată doar dacă își poate acoperi singură cel puțin o treime din costurile de trai, altfel i se retrag beneficiile și chiar libertatea de circulație ca lucrător în Germania.

Acum, celelalte orașe din Renania de Nord-Westfalia vor să copieze modelul. De asemenea, ele mai vor modificarea legislației privind protecția datelor, astfel încât să facă schimb de informații despre migranții care cer ajutoare sociale în mai multe orașe.