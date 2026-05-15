Pole position la protest. Stripteuzele din Montreal amenință cu greva în weekendul de Formula 1

Montrealul se pregătește de unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale anului — Marele Premiu al Canadei de Formula 1 — dar exact atunci când patronii cluburilor se așteaptă la încasări record, stripteuzele vor să tragă frâna de mână.

Stripteuzele din Montreal intră în grevă

Un grup organizat sub numele Sex Work Autonomous Committee (SWAC) a anunțat o grevă pentru 23 mai, în plin weekend de Grand Prix, considerat cel mai profitabil moment din an pentru cluburile de striptease din . Scopul: presiune maximă asupra patronilor și autorităților pentru recunoașterea lor ca angajate cu drepturi depline, nu simple „colaboratoare independente”.

Principala nemulțumire este așa-numita „bar fee” — taxa pe care stripteuzele trebuie să o plătească pentru a putea lucra într-un club, chiar înainte să câștige un singur dolar.

Pe lângă asta, ele reclamă lipsa concediilor medicale, absența protecției în caz de accident de muncă, condiții slabe de igienă, hărțuire și practici discriminatorii la angjare sau programare.

SWAC susține că, deși sunt tratate fiscal ca freelanceri, în realitate stripteuzele lucrează sub controlul strict al managementului, fără libertatea reală pe care ar avea-o un contractor independent.

De ce fix în weekendul de F1

Pentru că atunci doare cel mai tare.

Weekendul Marelui Premiu atrage zeci de mii de turiști, iar viața de noapte explodează: restaurante, baruri și cluburi funcționează la capacitate maximă. Pentru multe cluburi de striptease, acesta este weekendul care poate face diferența pe tot anul.

Tocmai de aceea, protestul este programat strategic atunci: dacă dansatoarele lipsesc, pierderile pot fi serioase. Inclusiv pe Reddit, utilizatorii au remarcat că exact aici este — presiunea economică reală asupra patronilor.

Formula 1 la Montreal înseamnă lux, șampanie, VIP-uri și petreceri până dimineața.

Iar acum, exact în mijlocul acestui decor extravagant, apare o grevă sindicală care spune simplu: „fără protecție și fără respect, nu mai dansăm.”

Într-un oraș obișnuit cu spectacolul, adevăratul show s-ar putea să nu fie pe circuit, ci în cluburile care riscă să rămână fără protagoniste.