Decizie definitivă în cazul Babele și Sfinxul. Ce județul a câștigat monumentele după 20 de ani

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 13:56
Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a anunțat că procesul pentru Babele și Sfinxul a fost câștigat oficial. Instanța a stabilit că monumentele aparțin de comuna Moroeni.

Ce a declarat Președintele Consiliului Județean despre victoria în instanță

Corneliu Ștefan a subliniat că această hotărâre pune capăt unui conflict juridic care a durat mai bine de două decenii. Decizia instanței confirmă faptul că terenul de 4 hectare pe care se află monumentele este situat pe raza comunei Moroeni, scrie Agerpres.

„Recursul formulat în procesul privind apartenenţa administrativ-teritorială a zonei Babele – Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată şi confirmă ceea ce dâmboviţenii au ştiut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea judeţului Dâmboviţa. Instanţele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare şi monumentele naturale Babele şi Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, iar pretenţiile formulate de UAT Buşteni au fost respinse”, a scris Corneliu Ştefan pe Facebook.

De unde a început disputa

Disputa a fost una extrem de lungă, trecând prin numeroase etape și mutări între instanțe din diferite județe. Pentru autoritățile dâmbovițene, victoria reprezintă recunoașterea unui drept legitim asupra celor mai cunoscute simboluri naturale ale Munților Bucegi.

„Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei şi a apartenenţei fireşti a acestor simboluri la judeţul Dâmboviţa. Le mulţumesc tuturor celor care au susţinut această cauză cu seriozitate şi profesionalism: echipelor juridice, instituţiilor implicate şi tuturor dâmboviţenilor care au crezut în acest drept legitim”, a declarat preşedintele CJ Dâmboviţa.

Ce planuri de viitor are administrația

După clarificarea administrativă, Consiliul Județean Dâmbovița își propune să grăbească proiectele de modernizare în zona montană. Planurile vizează investiții în infrastructură și turism, în special în zona Peștera-Padina.

„Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect şi dragoste pentru Dâmboviţa. Consiliul Județean Dâmbovița va continua să protejeze şi să dezvolte responsabil zona montană Peştera-Padina, prin investiţii în infrastructură, turism şi servicii moderne”, a conchis Corneliu Ştefan.

