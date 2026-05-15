Nicușor Dan, la BSDA 2026 alături de fiul său. Președintele a venit cu Antim la standul F-35 și i-a arătat una dintre cele mai spectaculoase aeronave din lume (GALERIE VIDEO)

Adrian A
15 mai 2026, 10:47
Cuprins
  1. Imaginea care a atras toate privirile la BSDA
  2. Un președinte care își aduce copilul în spațiul public
  3. BSDA 2026 – 550 de firme din 36 de țări

Președintele României, Nicușor Dan, a transformat pentru un moment vizita oficială de la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026” într-un moment de familie care a atras imediat atenția tuturor.

Imaginea care a atras toate privirile la BSDA

Șeful statului a ajuns vineri dimineață la Romaero Băneasa împreună cu băiatul său, Antim, iar prima oprire a fost chiar la standul F-35, una dintre cele mai puternice aeronave de luptă din lume. Cei doi au urcat împreună la bord, într-o scenă rară pentru agenda prezidențială și extrem de apreciată de cei prezenți.

Mai mult, ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, i-a oferit lui Antim o mașinuță-cadou, iar imaginile cu președintele și copilul său printre blindate, aeronave și standuri de tehnologie militară au devenit rapid imaginile dimineții.

La un moment dat, Nicușor Dan l-a ținut în brațe pe băiețel și a urcat cu el și pe un blindat Rheinmetall, într-o imagine care a contrastat puternic cu atmosfera tehnică și strategică a celui mai mare târg de apărare din Europa de Est.

Un președinte care își aduce copilul în spațiul public

Nu este pentru prima dată când Nicușor Dan apare în public alături de fiul său.

În octombrie 2025, la inaugurarea Catedralei Naționale, Antim a fost din nou în centrul atenției. Micuțul a atras toate privirile după ce a venit cu propriul aparat foto și s-a desprins de lângă părinți pentru a fotografia catedrala din unghiul lui, într-un moment care a devenit viral. Presa a remarcat atunci naturalețea cu care președintele și familia sa au gestionat momentul.

Tot în 2025, în timpul vizitei oficiale din Austria, la Salzburg, Nicușor Dan a fost însoțit de familie, iar Antim a fost remarcat din nou de jurnaliști. Presa a scris atunci că băiețelul „a furat toate privirile”, iar președintele a lăsat impresia clară că își dorește să păstreze o relație firească între funcția publică și viața de familie.

Fiica sa, Aheea, a fost de asemenea prezentă la depunerea jurământului în Parlament și la ceremonia de la Palatul Cotroceni, la preluarea mandatului prezidențial, semn că Nicușor Dan nu evită aparițiile oficiale alături de copii atunci când contextul o permite.

BSDA 2026 – 550 de firme din 36 de țări

Vizita președintelui la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026” care are loc la Romaero Băneasa vine în contextul în care România accelerează programul de înzestrare militară.

Potrivit unui comunicat de presă, cea de a X-a ediție, care marchează 20 de ani de la lansare, este și cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile de BDSA sunt așteptați mai mult de 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini de nivel înalt.

Primele două zile ale evenimentului au fost dedicate, exclusiv, vizitatorilor oficiali, militari și de afaceri, urmând ca în cea de a treia zi accesul în expoziția exterioară să fie permis și publicului larg.

Sunt prezente firme recunoscute care furnizează deja tehnică sau vizează programe de înzestrare ale Armatei României, precum: Lockheed Martin – producătorul aeronavei multirol de generația a V-a, F-35; Raytheon – producătorul sistemului Patriot; Hanwha Aerospace – furnizorul obuzierelor autopropulsate K9; Otokar – producătorul vehiculelor blindate Cobra; Leonardo – producătorul aeronavelor C-27J Spartan aflate în serviciul Forțelor Aeriene Române; Rafael – furnizorul sistemului de apărare antiaeriană Spyder; ASFAT – producătorul corvetei Akhisar, prima navă nouă intrată în dotarea Forțelor Navale Române după 1990; alături de General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Damen, Rheinmetall, Hyundai Rotem, MBDA și Airbus, precum și producători de armament precum Beretta, SIG Sauer, FN Herstal, Glock și Colt.

