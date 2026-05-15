Federaţia Română de Gimnastică o suspendă temporar pe antrenoarea Camelia Voinea în scandalul hărțuirii sportivelor

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat, vineri, suspendarea temporară a antrenoarei Camelia Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului, în contextul unei sesizări ce va fi înaintată autorităţilor competente ale statului. Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi a decis suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării.

Ce decizii a luat Comitetul Executiv al FRG?

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Gimnastică a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi a dispus suspendarea procedurii disciplinare până când se va încheia cercetarea realizată de autorităţile competente ale statului. Decizia a fost luată ca urmare a unei propuneri formulate de Comisia de Disciplină a FRG.

În paralel cu sesizarea instituţiilor, au fost instituite măsuri administrative provizorii: a fost decisă suspendarea temporară a doamnei de la toate activităţile desfăşurate sub egida Federaţiei Române de Gimnastică pe durata procedurilor de analiză şi cercetare.

Ce a transmis oficial Federaţia Română de Gimnastică?

Federaţia a explicat că Comisia de Disciplină a finalizat etapa analizei preliminare şi a considerat că este necesară o evaluare judicioasă şi specializată din partea instituţiilor statului. Această concluzie a stat la baza deciziei Comitetului Executiv de a sesiza autorităţile competente.

“aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului”.

Federaţia a punctat, în comunicat, importanţa creării unui cadru de antrenament bazat pe respect, echilibru şi protejarea sportivilor şi a reafirmat respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie până la finalizarea procedurilor judiciare.

“Federaţia Română de Gimnastică apreciază că performanţa sportivă trebuie susţinută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate şi protejarea sportivilor.

În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfăşurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare şi a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului.

Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării.

Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză şi cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida Federaţiei Română de Gimnastică”, se arată în comunicatul federaţiei.

Scandalul hărțuirii și agresării sportivelor

În noiembrie 2025, în presă au apărut imagini în care antrenoarea Camelia Voinea apărea abuzând-o verbal pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea. care au făcut respectivele dezvăluiri au legat imaginile de investigaţii asupra comportamentului din lotul naţional.

Ulterior acelor materiale, sportiva Denisa Golgotă a acuzat că a fost supusă hărţuirii fizice şi psihologice în cadrul lotului naţional, acuzaţie menţionată în contextul procedurilor iniţiate de federaţie şi de autorităţi.

Federaţia a recomandat tratarea situaţiei cu maturitate şi obiectivitate şi a solicitat consolidarea mecanismelor de conştientizare, prevenţie, protecţie şi intervenţie, în acord cu standardele internaţionale privind safeguarding-ul în sport.