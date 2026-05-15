B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, despre criza politică: „O să avem luni discuții”. Care e „întrebarea esențială” pe care o va pune partidelor / Ce spune despre activitatea lui Bolojan și scenariul Grindeanu – premier (VIDEO)

Nicușor Dan, despre criza politică: „O să avem luni discuții”. Care e „întrebarea esențială” pe care o va pune partidelor / Ce spune despre activitatea lui Bolojan și scenariul Grindeanu – premier (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 12:37
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Nicușor Dan, despre criza politică: „O să avem luni discuții”. Care e „întrebarea esențială” pe care o va pune partidelor / Ce spune despre activitatea lui Bolojan și scenariul Grindeanu - premier (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan, prezent la expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA, face declarații presei, în plină criză politică.

Declarațiile lui Nicușor Dan:

  • O să avem discuții luni (cu partidele), conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri, de asemenea, discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
  • Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este primul lucru pe care o să-l întreb: care va fi majoritatea? Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun – asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
  • Întrebat despre acuzațiile aduse vicepremierului demis Oana Gheorghiu: Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice. Nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea, uriașă corupție. Trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din mare evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem.
  • Redesemnarea lui Bolojan ca premier ar fi un experiment, ceea ce el nu-și dorește? Nu o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale. Un răspuns general este… este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Asta e răspunsul general pe care pot să-l dau.
  • Sorin Grindeanu a spus că ar fi de acord cu refacerea coaliției cu PNL, dar fără USR. Dumneavoastră, cum vedeți? Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea. Și e o întrebare la momentul ăsta destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toți o responsabilitate de a guverna țara.
  • Există riscul să se blocheze programul SAFE? Nu există riscul acesta. Chiar ieri am avut… Și cumva pe măsură ce ne apropiem de 31 mai discuțiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat.
  • Dacă nu există o majoritate parlamentară care susține un nou guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între Guvern și Parlament. Întrebarea fundamentală este care este majoritatea parlamentară care susține guvernul.
  • Au existat în cele 10 luni de guvernare ale lui Bolojan reforme concrete blocate de PSD, cum acuză premierul? Vă dați seama că nu o să vă răspund cu ”da” sau ”nu” la această întrebare, pentru că ar însemna să mă implic în tensiunile care există deja. Ce vreau eu să spun este că despre trecut cred că fiecare dintre noi s-a pronunțat, s-a pronunțat încă o dată și încă o dată și încă o dată
  • Ați fost criticat că ați omis să-i mulțumiți premierului Bolojan pentru activitate. A fost o simplă omisiune sau cumva nu sunteți mulțumit de activitatea premierului în cele 10 luni? Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar dumnealui este încă în funcție. Acum e interimar.
  • AUR va fi în viitorul Guvern? Nu.
  • Sorin Grindeanu poate fi desemnat premier dacă există majoritate parlamentară? Este o ipoteză care în momentul acesta nu pare probabilă.
  • Măsurile de austeritate au contribuit la recesiune și inflație? Scăderea deficitului a fost atinsă prin măsuri politico-fiscale. Că se putea face altfel, că calculele economice puteau fi altfel, ca să nu inflamez, nu o să vă răspund. Pentru românii care se uita la noi, România are perspective economice bune.

Tags:
Citește și...
Scenariu-surpriză pe scena politică din România. Varianta de premier luată în calcul de AUR
Politică
Scenariu-surpriză pe scena politică din România. Varianta de premier luată în calcul de AUR
(VIDEO) Marco Rubio laudă România. Secretarul de stat american apreciază sprijinul „rapid și decisiv” pentru operațiunile SUA din Orientul Mijlociu
Politică
(VIDEO) Marco Rubio laudă România. Secretarul de stat american apreciază sprijinul „rapid și decisiv” pentru operațiunile SUA din Orientul Mijlociu
Cum justifică Mihail Neamțu (AUR) prezența la învestirea dictatorului din Uganda: „Nu se jenează să invoce numele lui Hristos”
Politică
Cum justifică Mihail Neamțu (AUR) prezența la învestirea dictatorului din Uganda: „Nu se jenează să invoce numele lui Hristos”
Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
Politică
Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)
Politică
Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)
Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze
Politică
Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze
Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero
Politică
Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero
Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important
Politică
Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important
Călin Georgescu a felicitat AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură: „Primul pas, în 35 de ani, spre o conciliere națională”
Politică
Călin Georgescu a felicitat AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură: „Primul pas, în 35 de ani, spre o conciliere națională”
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios” apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
Externe
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios” apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
Ultima oră
14:57 - Scenariu-surpriză pe scena politică din România. Varianta de premier luată în calcul de AUR
14:55 - Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
14:45 - Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători
14:27 - Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
14:25 - Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
14:25 - (VIDEO) Marco Rubio laudă România. Secretarul de stat american apreciază sprijinul „rapid și decisiv” pentru operațiunile SUA din Orientul Mijlociu
14:19 - (FOTO) Președintele Poloniei a adoptat simbolic un urs la Zărnești. Cine este Batyr, animalul care l-a cucerit pe liderul polonez
13:56 - Decizie definitivă în cazul Babele și Sfinxul. Ce județul a câștigat monumentele după 20 de ani
13:50 - Germania: Reguli noi pentru românii care trăiesc din ajutoare sociale. „Există un sentiment de nedreptate în rândul populației”
13:37 - Federaţia Română de Gimnastică o suspendă temporar pe antrenoarea Camelia Voinea în scandalul hărțuirii sportivelor