Președintele Nicușor Dan, prezent la expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA, face declarații presei, în plină criză politică.
Declarațiile lui Nicușor Dan:
- O să avem discuții luni (cu partidele), conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri, de asemenea, discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
- Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este primul lucru pe care o să-l întreb: care va fi majoritatea? Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun – asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
- Întrebat despre acuzațiile aduse vicepremierului demis Oana Gheorghiu: Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice. Nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea, uriașă corupție. Trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din mare evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem.
- Redesemnarea lui Bolojan ca premier ar fi un experiment, ceea ce el nu-și dorește? Nu o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale. Un răspuns general este… este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Asta e răspunsul general pe care pot să-l dau.
- Sorin Grindeanu a spus că ar fi de acord cu refacerea coaliției cu PNL, dar fără USR. Dumneavoastră, cum vedeți? Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea. Și e o întrebare la momentul ăsta destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toți o responsabilitate de a guverna țara.
- Există riscul să se blocheze programul SAFE? Nu există riscul acesta. Chiar ieri am avut… Și cumva pe măsură ce ne apropiem de 31 mai discuțiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat.
- Dacă nu există o majoritate parlamentară care susține un nou guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între Guvern și Parlament. Întrebarea fundamentală este care este majoritatea parlamentară care susține guvernul.
- Au existat în cele 10 luni de guvernare ale lui Bolojan reforme concrete blocate de PSD, cum acuză premierul? Vă dați seama că nu o să vă răspund cu ”da” sau ”nu” la această întrebare, pentru că ar însemna să mă implic în tensiunile care există deja. Ce vreau eu să spun este că despre trecut cred că fiecare dintre noi s-a pronunțat, s-a pronunțat încă o dată și încă o dată și încă o dată
- Ați fost criticat că ați omis să-i mulțumiți premierului Bolojan pentru activitate. A fost o simplă omisiune sau cumva nu sunteți mulțumit de activitatea premierului în cele 10 luni? Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar dumnealui este încă în funcție. Acum e interimar.
- AUR va fi în viitorul Guvern? Nu.
- Sorin Grindeanu poate fi desemnat premier dacă există majoritate parlamentară? Este o ipoteză care în momentul acesta nu pare probabilă.
- Măsurile de austeritate au contribuit la recesiune și inflație? Scăderea deficitului a fost atinsă prin măsuri politico-fiscale. Că se putea face altfel, că calculele economice puteau fi altfel, ca să nu inflamez, nu o să vă răspund. Pentru românii care se uita la noi, România are perspective economice bune.