Cum justifică Mihail Neamțu (AUR) prezența la învestirea dictatorului din Uganda: „Nu se jenează să invoce numele lui Hristos"

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 12:09
Sursa foto: Mihail Neamțu / Facebook
Cuprins
  1. Uganda e condusă de același dictator din 1986

Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, a încercat un soi de explicație pentru faptul că a participat la ceremonia de reînvestire a președintelui Ugandei. Yoweri Museveni e unul dintre cei mai longevivi dictatori africani. Mihail Neamțu a fost la ceremonia de depunere a jurământului împreună cu generalul (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, autoproclamat „lider al masonilor” și cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse.

Uganda e condusă de același dictator din 1986

Alegerile din Uganda au fost marcate de acuzații de fraudă și violențe împotriva opoziției.

După scrutin, forțele de securitate au înconjurat locuința lui Robert Kyagulanyi, principalul rival al dictatorului Yoweri Museveni. Kyagulanyi s-a refugiat în SUA pentru a scăpa cu viață.

În acest context, Yoweri Museveni a depus jurământul pentru al șaptelea mandat consecutiv de președinte al Ugandei. La 81 ani, el conduce țara din 1986.

Cum justifică Mihail Neamțu prezența la reînvestirea unui dictator

Mihail Neamțu a justificat, pentru Adevărul, prezența sa la ceremonia de învestire a dictatorului prin faptul că Uganda are oameni credincioși și conducătorul ei „nu se jenează să invoce public numele lui Hristos”.

„Există călătorii care te schimbă nu prin spectacolul exotic al distanței, ci prin adâncimea mărturiei pe care o poartă. Uganda a fost, pentru mine, una dintre acestea. Am ajuns în inima Africii la invitația oficialităților unei țări de 50 milioane de oameni — un popor în care 98% se declară creștin, dintre care peste 500.000 sunt ortodocși practicanți, cu parohii vii, cu tineret catehizat, cu episcopii în creștere.

Am participat la ceremonia solemnă de învestire a unui președinte care nu se jenează să invoce public numele lui Hristos și să guverneze în spiritul valorilor perene ale familiei și ale comunității. (…) Întâlnirea cu Mitropolitul Ieronimos a fost, fără îndoială, momentul de suflet al acestei deplasări. Păstorind o Mitropolie care se întinde peste un continent întreg — Africa Orientală —, Înaltpreasfințitul Ieronimos poartă pe umeri o responsabilitate pe care puțini o înțeleg din fotoliile confortabile ale Europei bogate”, a transmis Mihail Neamțu, pentru Adevărul.

Deputatul AUR a mai precizat că și-a plătit singur biletele de avion, cazarea fiind probabil în sarcina autorităților de la Kampala.

