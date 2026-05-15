Polițiștii din Hunedoara au confiscat zeci de litri și kilograme de substanțe periculoase în Petroșani. Acțiunea face parte din planul național „FITOS 2026” și a vizat verificarea fitofarmaciilor și a altor societăți comerciale.
În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit două puncte de lucru unde substanțele toxice erau ținute fără drept. Într-un loc, produsele erau vândute fără autorizație legală, iar în altul au fost găsite recipiente expirate care nu fuseseră distruse.
„În urma verificărilor, au fost constatate două infracţiuni şi s-au indisponibilizat 45 de litri şi 20 de kilograme de produse de protecţia plantelor, constând în erbicide, fungicide şi insecticide”, a precizat IPJ Hunedoara
Autoritățile au deschis două dosare penale pentru trafic de produse periculoase și gestionarea greșită a deșeurilor toxice.
Poliția a descoperit că o societate comercială vindea erbicide și insecticide deși nu era înregistrată ca fitofarmacie. Întreaga cantitate de marfă a fost retrasă imediat de la vânzare pentru a fi predată firmelor de eliminare a deșeurilor.
„În cel de-al doilea caz, la o fitofarmacie verificată, au fost identificate 15 recipiente din plastic conţinând produse de protecţia plantelor, care aveau termenul de valabilitate expirat şi deveniseră deşeuri periculoase”, a informat sursa citată.
Cantitățile de otravă găsite au fost lăsate în custodie până când vor fi preluate de operatori economici autorizați să le distrugă. Această măsură este obligatorie pentru a preveni poluarea mediului sau intoxicarea accidentală a persoanelor.
„Întreaga cantitate de substanţe şi deşeuri periculoase identificată a fost indisponibilizată şi lăsată în custodia persoanelor juridice implicate, fiind dispusă predarea acesteia către operatori economici autorizaţi”, a mai declarat IPJ Hunedoara.