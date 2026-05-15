Dosare penale deschise de Polițiștii din Hunedoara după controale la fitofarmacii. Ce au descoperit autorițățile

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 12:45
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce nereguli grave au descoperit polițiștii din Hunedoara
  2. Ce dosare penale au întocmit autoritățile la Petroșani
  3. Cum vor fi distruse substanțele ridicate

Polițiștii din Hunedoara au confiscat zeci de litri și kilograme de substanțe periculoase în Petroșani. Acțiunea face parte din planul național „FITOS 2026” și a vizat verificarea fitofarmaciilor și a altor societăți comerciale.

Ce nereguli grave au descoperit polițiștii din Hunedoara

În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit două puncte de lucru unde substanțele toxice erau ținute fără drept. Într-un loc, produsele erau vândute fără autorizație legală, iar în altul au fost găsite recipiente expirate care nu fuseseră distruse.

„În urma verificărilor, au fost constatate două infracţiuni şi s-au indisponibilizat 45 de litri şi 20 de kilograme de produse de protecţia plantelor, constând în erbicide, fungicide şi insecticide”, a precizat IPJ Hunedoara

Ce dosare penale au întocmit autoritățile la Petroșani

Autoritățile au deschis două dosare penale pentru trafic de produse periculoase și gestionarea greșită a deșeurilor toxice.

Poliția a descoperit că o societate comercială vindea erbicide și insecticide deși nu era înregistrată ca fitofarmacie. Întreaga cantitate de marfă a fost retrasă imediat de la vânzare pentru a fi predată firmelor de eliminare a deșeurilor.

„În cel de-al doilea caz, la o fitofarmacie verificată, au fost identificate 15 recipiente din plastic conţinând produse de protecţia plantelor, care aveau termenul de valabilitate expirat şi deveniseră deşeuri periculoase”, a informat sursa citată.

Cum vor fi distruse substanțele ridicate

Cantitățile de otravă găsite au fost lăsate în custodie până când vor fi preluate de operatori economici autorizați să le distrugă. Această măsură este obligatorie pentru a preveni poluarea mediului sau intoxicarea accidentală a persoanelor.

„Întreaga cantitate de substanţe şi deşeuri periculoase identificată a fost indisponibilizată şi lăsată în custodia persoanelor juridice implicate, fiind dispusă predarea acesteia către operatori economici autorizaţi”, a mai declarat IPJ Hunedoara.

