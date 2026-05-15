Femeia din Sibiu care și-a mama pentru a-i lua avere de un milion de euro s-a sinucis în arest.

Cum a fost pus în aplicare planul

Amiana Paștină fusese reținută în decembrie 2025 și acuzată că și-a sedat și asfixiat mama cu ajutorul unei asistente medicale, scrie

Anchetatorii au stabilit că fapta a fost premeditată o lungă perioadă de timp. Amiana beneficia de ajutorul unei asistente medicale care i-a procurat substanțele necesare. În iunie 2024, cele două au acționat la domiciliul victimei din Sibiu.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a declarat procurorul Dan Simion pentru un comunicat de presă.

Ce s-a întâmplat după crimă și cum a fost prinsă femeia din Sibiu

După moartea mamei sale, Amiana a vândut bunurile moștenite și a plecat în Dubai, însă a revenit în țară în decembrie 2025 pentru a vinde o altă casă. În acel moment a fost capturată.

Deși fusese încarcerată, sursele locale indică faptul că aceasta s-a sinucis în celulă, în timp ce circumstanțele exacte ale decesului sunt încă sub investigație.