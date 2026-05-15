B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arest.

Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arest.

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 10:23
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arest.
Sursa foto: publika.md
Cuprins
  1. Cum a fost pus în aplicare planul 
  2. Ce s-a întâmplat după crimă și cum a fost prinsă femeia din Sibiu

Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a-i lua avere de un milion de euro s-a sinucis în arest.

Cum a fost pus în aplicare planul 

Amiana Paștină fusese reținută în decembrie 2025 și acuzată că și-a sedat și asfixiat mama cu ajutorul unei asistente medicale, scrie Ora de Sibiu.

Anchetatorii au stabilit că fapta a fost premeditată o lungă perioadă de timp. Amiana beneficia de ajutorul unei asistente medicale care i-a procurat substanțele necesare. În iunie 2024, cele două au acționat la domiciliul victimei din Sibiu.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a declarat procurorul Dan Simion pentru un comunicat de presă.

Ce s-a întâmplat după crimă și cum a fost prinsă femeia din Sibiu

După moartea mamei sale, Amiana a vândut bunurile moștenite și a plecat în Dubai, însă a revenit în țară în decembrie 2025 pentru a vinde o altă casă. În acel moment a fost capturată.

Deși fusese încarcerată, sursele locale indică faptul că aceasta s-a sinucis în celulă, în timp ce circumstanțele exacte ale decesului sunt încă sub investigație.

Tags:
Citește și...
Agent șef de poliție din Timiș, reținut pentru agresiune sexuală. Victima e o fată de 19 ani (VIDEO)
Eveniment
Agent șef de poliție din Timiș, reținut pentru agresiune sexuală. Victima e o fată de 19 ani (VIDEO)
Veste uriașă de la Viena. România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu fanilor
Eveniment
Veste uriașă de la Viena. România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu fanilor
Ce nu ar trebui să mai păstrezi în congelator. 6 alimente „uitate” care îți strică gustul și calitatea mâncării
Eveniment
Ce nu ar trebui să mai păstrezi în congelator. 6 alimente „uitate” care îți strică gustul și calitatea mâncării
Scandal în zona digitalizării statului. Oana Gheorghiu îl acuză pe fostul șef ADR că a lansat un „fake news” despre trafic de influență.
Politică
Scandal în zona digitalizării statului. Oana Gheorghiu îl acuză pe fostul șef ADR că a lansat un „fake news” despre trafic de influență.
TikTok introduce abonamentul fără reclame în Marea Britanie. Schimbarea ar putea influența și utilizatorii din România
Externe
TikTok introduce abonamentul fără reclame în Marea Britanie. Schimbarea ar putea influența și utilizatorii din România
Tragedie într-un apartament din Italia. Un bărbat a fost găsit mort după un an, deși chiria era plătită lunar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
Externe
Tragedie într-un apartament din Italia. Un bărbat a fost găsit mort după un an, deși chiria era plătită lunar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
Stațiunea de pe litoral unde vacanțele au rămas ieftine în 2026. Prețuri mici, liniște și plaje mai puțin aglomerate
Eveniment
Stațiunea de pe litoral unde vacanțele au rămas ieftine în 2026. Prețuri mici, liniște și plaje mai puțin aglomerate
Exercițiu major de intervenție pe autostrada A3. Planul Roșu a fost activat într-un scenariu cu 14 victime și risc chimic.
Eveniment
Exercițiu major de intervenție pe autostrada A3. Planul Roșu a fost activat într-un scenariu cu 14 victime și risc chimic.
Concedieri masive în România. Peste 30.000 de oameni şi-au pierdut locul de muncă de la începutul anului
Eveniment
Concedieri masive în România. Peste 30.000 de oameni şi-au pierdut locul de muncă de la începutul anului
București intră în era semafoarelor inteligente. Consiliul General aprobă prima etapă de modernizare a traficului urban cu AI și senzori.
Eveniment
București intră în era semafoarelor inteligente. Consiliul General aprobă prima etapă de modernizare a traficului urban cu AI și senzori.
Ultima oră
10:27 - Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
10:25 - Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)
09:56 - 15 mai, ziua Sfântului Pahomie cel Mare. Acesta a introdus în Biserică o rânduială care există și astăzi
09:55 - „Mă doare că relația s-a stricat și a ajuns la dușmănie”: Motivul real al scandalului dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău
09:23 - Prognoza meteo pentru 15 mai: Valorile termice cresc în majoritatea regiunilor
09:21 - Agent șef de poliție din Timiș, reținut pentru agresiune sexuală. Victima e o fată de 19 ani (VIDEO)
09:06 - Veste uriașă de la Viena. România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu fanilor
09:04 - Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze
08:38 - Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero
08:36 - Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important