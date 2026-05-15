Un studiu realizat pentru arată că Macedonia de Nord este cea mai accesibilă țară pentru un city-break. Analiza a luat în calcul costurile de cazare, masă și transport în 49 de țări, oferind turiștilor opțiuni avantajoase într-o perioadă în care prețurile biletelor de avion sunt în continuă creștere.

Care este cea mai ieftină destinație

Macedonia de Nord ocupă primul loc în topul accesibilității, cu un cost mediu de doar 52 de euro pentru un weekend întreg. În capitala Skopje, turiștii pot lua masa la restaurant cu aproximativ 6,5 euro, iar o cafea costă mai puțin de 2 euro. Pe lângă prețurile foarte mici, țara este considerată extrem de sigură pentru călători, fiind bine clasată în topurile privind pacea și siguranța globală.

Ce alte țări din Balcani au fost incluse în topu

Pe locul al doilea se află Bosnia și Herțegovina, unde o persoană cheltuie în medie 55 de euro pe weekend. Clasamentul este completat de Moldova și Serbia, ambele cu costuri de aproximativ 62 de euro. Interesant este că bugetul total pentru vizitarea tuturor acestor patru țări ieftine este egal cu suma necesară pentru o singură vacanță în cea mai scumpă destinație de pe continent.

Care sunt cele mai costisitoare orașe potrivit acestui studiu realizat pentru călători

La polul opus, Liechtenstein a fost desemnată cea mai scumpă destinație europeană, un weekend aici ajungând să coste 223 de euro. Elveția urmează îndeaproape, cu o medie de 222 de euro pentru doar două zile de vizită. În aceste țări, prețul unei mese obișnuite la restaurant este de aproximativ 27 de euro, de aproape patru ori mai mare decât în destinațiile din Balcani.

Dincolo de , cercetarea oferă detalii și despre structura socială a celei mai ieftine destinații europene. Macedonia de Nord are o populație de aproximativ 2 milioane de locuitori, unde macedonenii și albanezii sunt majoritari. O curiozitate statistică apărută recent este prezența etnicilor români, 126 de persoane declarându-și această apartenență la ultimul recensământ oficial.