Românii care vor să o susțină pe Alexandra Căpitănescu în marea finală Eurovision 2026 de la Viena trebuie să știe că artista va avea numărul de concurs și de vot 24.

Românii care vor să susțină țara noastră în finală pot vota

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta țării noastre, va urca pe scenă penultima în competiția programat sâmbătă, 16 mai.

După o prestație spectaculoasă pe care Alexandra a avut-o în cea de-a doua semifinală cu piesa „Choke Me”, România a reușit să se califice. Astfel, poziția 24 este strategică și ne oferă vizibilitate sporită în momentul deschiderii liniilor de vot.

Cum a reacționat artista după ce România a reușit calificarea

Alexandra Căpitănescu a avut o apariție electrizantă pe scena din Austria, reușind să ridice sala în picioare.

Imediat după , artista s-a declarat recunoscătoare pentru fiecare vot primit și a mărturisit că acest moment este un vis împlinit.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru .

Ce urmează pentru Alexandra Căpitănescu sâmbătă seară

După ce țara noastră a trecut de a doua semifinală, Alexandra se pregătește acum pentru show-ul decisiv de pe 16 mai.

Artista le-a mulțumit susținătorilor care i-au trimis mesaje de încurajare și i-a rugat pe fani să îi fie alături în continuare.

„Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

În marea finală de sâmbătă vor urca pe scenă reprezentanții a 25 de țări.

Printre aceștia se numără cele 20 de state calificate în cele două semifinale, țara gazdă, Austria, și grupul celor „cinci mari” state: Marea Britanie, Franța, Germania și Italia.

Cei 25 de finaliști în oridinea în care vor intra pe scenă: