Eugen Tomac (PMP): Rusia utilizează centrala nucleară de la Zaporojie ca pe un instrument de șantaj. Am cerut diplomației europene mai multă acțiune. Riscăm o catastrofă cum nu a mai fost în Europa (VIDEO)

Rusia va permite pentru prima dată de la ocuparea centralei nucleare de la Zaporojie efectuarea unor inspecții menite să determine situația de la sol. Negocierea a fost încheiată în urma discuției dintre președintele francez Emmanuel Macron și Vladimir Putin. Pe altă parte, Rusia refuză în continuare să abandoneze instalația. Armata rusă menține echipament militar în interiorul centralei, iar din perimetrul ei efectuează bombardamente asupra localităților și trupelor ucrainene. Inspectorii Agenţiei Internaționale pentru Energie Atomică din cadrul ONU ar urma sa ajungă la centrala de la Zaporojie prin teritoriul ucrainean, nu prin cel rusesc.

Situația gravă de la Zaporojie ar trebui să fie tratată cu seriozitate de oficialii europeni, atrage atenția europarlamentarul Eugen Tomac. Liderul PMP i-a trimis o scrisoare Înaltului reprezentant pentru afaceri externe al UE Joseph Borrell, transmiţându-i că e esenţial ca în următoarele ore şi zile europenii să vadă demersuri consistente din partea diplomaţiei pentru a evita o catastrofă la Zaporojie.

„Din păcate, suntem în situația în care nu putem crede tot ceea transmite Putin, de la Kremlin. Faptul că și-au permis să ocupe întreg spațiul acestei centrale nucleare de unde se produc atacuri militare la adresa Ucrainei ne arată cât de facilă a devenit această situație, iar informațiile din media din ultimele zile cu privire la situația din această regiune devin extrem de îngrijorătoare. Este inadmisibil să asistăm la situații precum cele transmise de autoritățile ucrainene prin care am aflat că angajații ruşi de la această centrală au fost informații să nu se prezinte la locul de muncă. Toate aceste încercări arată că Rusia utilizează această centrală despre un instrument de șantaj extrem de puternic la adresa Europei. Având în vedere fragilitatea situației și consecințele pe care le produce un posibil atac, ne îndemână să fim extrem de puternici. Am cerut diplomației Uniunii Europene să lase jos această haină a prudenței excesive și să treacă la fapte. Este nevoie de mult mai multă acțiune decât mesaje prin care ne exprimăm nemulțumire. În cazul în care lucrurile vor scăpa de sub control, riscăm să asistăm la o catastrofă cum nu a mai avut Europa”, a declarat Eugen Tomac în emisiunea Talk B1, prezentată de Andreea Moraru pe B1 TV.

Cât de afectată este centrala nucleară de la Zaporojie?

Potrivit specialiștilor ucraineni, principalul motiv de îngrijorare legat de centrala nucleara de la Zaporojie este faptul că alimentarea cu energie electrică a facilității este limitată din cauza faptului că trei din cele patru rețele de alimentare au fost distruse de armata rusă pentru a da vina pe Ucraina. Potrivit Kievului, în situația în care și ultima linie de alimentare cu energie este distrusă, combustibilul nuclear va deveni instabil, iar ulterior va emana radiații.