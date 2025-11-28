Experți DENT ESTET 4 KIDS: Primele semne ale demineralizării dinților de lapte. Cauze și tratamente moderne

Demineralizarea dinților de lapte este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă copiii încă din primii ani. Această afecțiune reprezintă, de fapt, începutul procesului carios și apare adesea pe fondul unor obiceiuri alimentare nepotrivite, al igienei orale insuficiente sau al lipsei vizitelor regulate la medicul stomatolog pediatru.

Pentru a menține sănătatea orală a celor mici, este esențial ca părinții să recunoască primele semne ale demineralizării și să intervină cât mai devreme.

Ce este demineralizarea dentară?

Smalțul dentar este format în special din minerale precum calciul și fosfații, care au rol de „scut” împotriva acizilor și bacteriilor din cavitatea orală. este procesul prin care dintele începe să-și piardă această protecție naturală.

Consumul frecvent de alimente dulci și acide, dar și o igienă insuficientă pot conduce la pierderea mineralelor, iar smalțul devine poros și fragil, predispus la atacul bacterian.

„Demineralizarea reprezintă stadiul incipient al procesului carios, însă este o etapă complet reversibilă dacă este identificată la timp. Prin aplicarea tratamentelor remineralizante și prin corectarea obiceiurilor de igienă și alimentație, structura smalțului poate fi consolidată eficient. Deși smalțul nu «se regenerează» propriu-zis, acesta își poate recăpăta duritatea și rezistența prin reabsorbția mineralelor pierdute – un proces fiziologic natural pe care îl putem optimiza și accelera în cabinet, prin tehnici și substanțe specializate.” explică dr. Alexandru Lăzăr, medic stomatolog pediatru în cadrul clinicii , prezent la emisiunea matinală B1 TV.

De ce sunt copiii mai predispuși la demineralizare?

La copii, smalțul dinților de lapte este mai subțire și mai permeabil decât la adulți. Astfel, orice dezechilibru, alimentar sau legat de igiena orală, înseamnă modificări vizibile la nivelul dinților.

„Chiar și câteva luni de alimentație bogată în zaharuri, combinate cu un periaj insuficient, pot duce la apariția primelor pete de demineralizare. De aceea, demineralizarea este un semnal de alarmă precoce: dintele nu doare încă, dar este deja vulnerabil”, subliniază Dr. Alexandru Lazăr.

Important de menționat este faptul că, depistată la timp, demineralizarea poate fi complet controlată prin tratamente non-invazive, care refac echilibrul mineral al smalțului.

Principalele cauze ale demineralizării la copii:

Igiena orală insuficientă sau incorectă – Periaj făcut rar, în grabă sau cu paste de dinți fără fluor, lasă placa bacteriană să acționeze pe suprafața dintelui. Bacteriile metabolizează zaharurile și produc acizi care atacă smalțul.

Probleme medicale și factori fiziologici – Copiii care respiră predominant pe gură sau cei cu rinită alergică pot avea un flux salivar modificat. Saliva are rolul de a neutraliza acizii și de a curăța dinții, astfel că un flux salivar redus favorizează demineralizarea.

Lipsa de informare – Mulți părinți nu știu că dinții de lapte sunt mult mai sensibili decât cei permanenți și că o problemă apărută pe dinții temporari poate influența și dinții definitivi aflați în formare.

Primele semne ale demineralizării

Primul semn este apariția unor pete albe, mate, cu aspect de cretă, cel mai des întâlnite în apropierea gingiei sau pe dinții frontali. Acestea sunt zone în care smalțul a început să-și piardă mineralele esențiale.

Pe măsură ce demineralizarea avansează, petele pot deveni gălbui sau maronii, iar dintele își pierde luciul natural. Uneori, copilul începe să devină sensibil la alimente reci, dulci sau acide.

„De multe ori, aceste modificări sunt observate prima dată de medicul stomatolog pediatru în timpul unui control de rutină. De aceea insistăm ca vizitele să nu fie doar atunci când apare durerea, ci preventiv, la fiecare 6 luni”, explică dr. Alexandru Lazăr, medic stomatolog pediatru.

De ce trebuie tratată demineralizarea la timp

Lăsată netratată, demineralizarea se transformă în carie, iar procesul poate fi extrem de rapid la copii, având în vedere structura smalțului și factorii de risc asociați.

De la o simplă pată albă se poate ajunge, în doar câteva luni, la o carie avansată, care poate afecta nervul dintelui și poate necesita tratamente complexe. În cazuri severe, există chiar riscul pierderii dintelui.

De aceea, medicii consideră demineralizarea un semnal de alarmă timpuriu, care le permite să intervină cu soluții de remineralizare, înainte ca dintele să fie distrus.

Tratamente demineralizare la copii

Tratamentul depinde de stadiul în care este descoperită problema:

În fază incipientă, se optează pentru tratamente de remineralizare cu fluor, calciu și fosfați aplicate profesional în cabinet. De asemenea, se recomandă utilizarea pastei de dinți cu fluor, cantitatea de fluor fiind adaptată în funcție de vârstă.

Dacă demineralizarea este deja într-o fază mai avansată, medicul stomatolog poate efectua tratamente minim invazive, precum sigilări și fluorizări, pentru a preveni noi leziuni pe dinții sănătoși.

Sigilarea și fluorizarea – soluții moderne la DENT ESTET

Printre cele mai eficiente metode de prevenire a cariilor și de protecție a dinților se numără sigilarea și fluorizarea profesională.

reprezintă aplicarea unui strat foarte subțire de material peste șanțurile și fosetele adânci de pe suprafața molarilor. Acesta acționează ca o barieră, împiedicând acumularea plăcii bacteriene în zonele greu de curățat.

Fluorizarea profesională se realizează în cabinet, la intervale recomandate de medic, și are rolul de a întări smalțul, făcându-l mai rezistent la acizii produși de bacterii și de alimentație.

Prevenția demineralizării acasă

Prevenția începe cu obiceiuri simple, dar constante:

periaj de două ori pe zi, cu pastă cu fluor adaptată vârstei;

folosirea aței dentare , iar, la copiii mai mari, și a apei de gură fără alcool, îmbogățită cu fluor sau calciu;

, iar, la copiii mai mari, și a apei de gură fără alcool, îmbogățită cu fluor sau calciu; alimentație echilibrată, bogată în fructe și legume, lactate, surse naturale de calciu și vitamina D;

limitarea gustărilor dulci și a sucurilor între mese;

controale periodice la medicul stomatolog pediatru, la fiecare 6 luni.

„Educația dentară începe devreme, acasă, cu obiceiuri simple pe care le repetăm zi de zi. Un periaj corect, alegeri alimentare potrivite și controale periodice pot preveni problemele încă din fazele cele mai timpurii. Demineralizarea nu este doar o modificare a smalțului, ci un semnal că trebuie să intervenim rapid. La DENT ESTET 4 KIDS, rolul nostru nu este doar să tratăm, ci să educăm, să ghidăm și să construim obiceiuri sănătoase alături de părinți. Ca lideri în stomatologia pediatrică, investim în prevenție, în comunicare adaptată fiecărei vârste și în crearea unui mediu în care cei mici să se simtă în siguranță. Un copil care înțelege de ce contează sănătatea dentară va deveni un adult cu obiceiuri corecte și un zâmbet sănătos pentru toată viața.” – Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET