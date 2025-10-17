B1 Inregistrari!
Explozia din Rahova, înregistrată seismologic. Două stații din București au detectat deflagrația puternică

Ana Beatrice
17 oct. 2025, 15:56
Sursa Foto: Facebook - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a transmis informații despre explozia produsă în cartierul Rahova. Specialiștii au confirmat că deflagrația a fost suficient de puternică pentru a fi înregistrată seismologic. Două stații seismice din Capitală au detectat undele generate de explozie.

Sursa Foto: Facebook – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Ce a înregistrat Institutul Național pentru Fizica Pământului după explozia din Rahova

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că explozia puternică produsă în cartierul Rahova din București a fost detectată de două stații seismice din Capitală.

Este vorba despre stația BFER, amplasată în cartierul Ferentari, și stația BUC, situată la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint.

Înregistrările efectuate de aceste echipamente confirmă rapiditatea și precizia cu care sistemul seismologic din București monitorizează mișcările solului.

Sursa Foto: Facebook – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Cât de puternică a fost deflagrația detectată de instrumentele INCDFP

„Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml”, a transmis instituţia pe pagina sa de Facebook.

INCDFP subliniază că aceste date confirmă eficiența și importanța rețelei seismice pentru supravegherea în timp real a evenimentelor.

Astfel de instrumente sunt esențiale nu doar pentru înregistrarea cutremurelor naturale, ci și pentru detectarea rapidă a fenomenelor antropice.

Rețeaua seismică permite identificarea imediată a evenimentelor generate de activități umane, precum deflagrația produsă recent în cartierul Rahova, București.

Sursa Foto: Facebook – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

