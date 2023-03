Explozia prețurilor din ultima perioadă a venit ca un trăsnet pentru meseriași: „Când se cer 200 lei pe mp/manoperă se lipsește omul de orice!”

Se pare că și meseriașii au fost afectați de inflație, mulți dintre ei pierzându-și ofertele de muncă din cauza creșterii prețurilor la materiale.

Meseriașii români nu mai primesc lucrări

Ținând cont de faptul că materialele de construcție și-au dublat prețurile, oamenii nu-și mai repară casele sau, dacă o fac, preferă să se ocupe ei înșiși pentru a nu mai fi nevoiți să scoată bani din buzunar pentru meseriașii care execută astfel de lucrări.

Pe grupul de Facebook „ ”, meseriașii s-au plâns de faptul că nu mai primesc lucrări, notează .

„Nu mișcă nimic pe piață! Nimeni nu cumpără, nimeni nu vinde, nimeni nu mai are de muncă. Ce naiba se întâmplă?”, a scris un meseriaș.

Unele persoane au analizat situația și au ajuns la concluzia că este vorba de o criză, în timp ce alții susțin că nu au probleme și că lucrează în fiecare zi.

„Ar fi timpul să își revină toată lumea la normal și să nu mai exagereze cu prețurile, atunci ar fi și de muncă, s-ar și vinde și cumpăra”, a spus un internaut.

O altă persoană spune că inflația este de vină pentru această situație: „Cu inflația asta, cum ai vrea prețurile? Să îți muncească omul degeaba?”.

„Totul pornește de la prețul energiei și combustibililor. De la asta prețul materialelor și apoi al manoperei. Veniturile nu țin pasul cu majorările astea și de aici consecința. Banii vor sta la ciorap și vom avea stagflație care e mai rea decât o inflație moderată”, a mai transmis o persoană.

Mai mult decât atât, unele persoane consideră că meseriașii sunt, de fapt, cei vinovați de ceea ce se întâmplă.

„Când se cer 200 lei pe mp/manoperă se lipsește omul de orice!”, a spus un internaut.

Un altul atrage atenția că „meseriașii adevărați și serioși nu vor plânge niciodată de muncă. Sunt de 2 ani în România, mă ocup cu rigips și instalații electrice, mereu am fost serios, am făcut lucru bun și un preț corect. De 2 ani nu am stat o zi acasă”.

„S-a construit foarte mult în ultimii 15 ani, la ora asta piața este saturată de locuințe, spații de depozitare/ producție, spații comerciale, sectorul de construcții este la pământ pentru următorii 7-8 ani, aici în Europa este la fel, lucrările au scăzut anul acesta cu 75% față de 2022, iar ca și idee, peste 30% din PIB se învârtea doar în acest sector, să nu mai spun că 7 din 10 români, bărbați plecați din țară lucrează în acest sector”, a mai spus un internaut.