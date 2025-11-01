Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate

O nouă explozie a avut loc în țară! De data aceasta, este vorba despre o garsonieră, situată la parterul unui bloc, din Timișoara. Ca urmare a deflagrației, a izbucnit un incendiu.

Explozia s-a petrecut sâmbătă, în jurul orei 12, iar aproximativ 60 de persoane au fost evacuate. Mai mult decât atât, un bărbat a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului, fiind transportat la spital.

Ce au transmis autoritățile

Din fericire, incendiul a fost stins cu ușurință de pompierii ajunși la fața locului. De asemenea, este important de menționat faptul că structura blocului nu a fost afectată, iar locatarii imobilului s-au putu întoarce în case, în siguranță.

„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunțați despre producerea unui incendiu izbucnit la un apartament în Timișoara, pe Strada Cerna.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere cu apa și spumă, o autoscară mecanică și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-a constatat că incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii.

Incendiul este lichidat. Structura de rezistență a imobilului nu este afectată. În urma evenimentului a rezultat o victimă ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conștientă și cooperantă”, au transmis , conform antena3cnn.

Din ce cauză a avut loc deflagrația

Potrivit informațiilor, deflagrația s-a produs din cauza unor scurgeri de gaze, însă nu este nimic concret momentan. Cercetările sunt continuate de oamenii legii pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Amintim că în urmă cu aproximativ trei săptămâni o , București. Deflagrația a fost atât de puternică, rezultând zeci de răniți și trei persoane decedate.

sursă video: YouTube/ Opinia Timișoarei