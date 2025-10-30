B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noutăți în cazul exploziei de pe Calea Rahovei! Trei persoane au fost reținute, în urma perchezițiilor. Despre cine este vorba

Noutăți în cazul exploziei de pe Calea Rahovei! Trei persoane au fost reținute, în urma perchezițiilor. Despre cine este vorba

Elena Boruz
30 oct. 2025, 07:31
Noutăți în cazul exploziei de pe Calea Rahovei! Trei persoane au fost reținute, în urma perchezițiilor. Despre cine este vorba
Cuprins
  1. Cine a fost reținut
  2. Explozia din Rahova, un dezastru colosal

Explozia de pe Calea Rahovei a zguduit, de-a dreptul, toată comunitatea bucureșteană, nu numai pe cea a Sectorului 5. Miercuri, mai multe echipaje de poliție au descins la opt locații pentru a efectua percheziții.

Conform informațiilor, se pare că în urma acestor percheziții, trei persoane ar fi fost reținute de oamenii legii, deoarece nu ar fi resectat anumite reguli esențiale.

Cine a fost reținut

Perchezițiile au avut loc, după cum urmează: 4 în București, 2 în Ilfov, o percheziție în Județul Teleorman și una în Prahova. Potrivit informațiilor, în urma acestora, trei persoane au fost reținute: două persoane, angajate ale firmei private care a intervenit în bloc și un angajat Distrigaz Sud Rețele, informează Digi 24.

De asemenea, tot în cursul zilei de ieri, aceeași sursă susține că inclusiv directorul adjunct al distribuitorului de gaz ar fi fost audiat de autorități.

Se pare că aceste trei persoane nu și-ar fi exercitat sarcinile așa cum trebuia, nedetectând cantitatea foarte mare de gaz care se acumulase în imobil.

Explozia din Rahova, un dezastru colosal

Explozia din blocul de locuințe, de pe Calea Rahovei, a avut loc în data de 17 octombrie, iar atunci viața multor familii s-a schimbat complet. Deflagrația a fost atât de puternică, încât trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 s-au ales cu răni. Amintim că suflul exploziei a distrus o parte din clasele Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat la doar câteva zeci de metri de blocul care a sărit în aer.

În urma acestei explozii, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culă, care a avut ca urmare un dezastru.

Miercuri, locuitorii blocului s-au reîntors în case pentru a-și mai recupera din bunuri, dar și pentru a se pregăti să revină acasă, după ce vor fi efectuate reparațiile necesare. Momentan, însă este așteptată decizia privind demolare și reconstrucția blocului.

Tags:
Citește și...
Ai un copil mic și nu știi ce să faci cu el de Halloween? Iată câteva propuneri
Eveniment
Ai un copil mic și nu știi ce să faci cu el de Halloween? Iată câteva propuneri
Două publicații din SUA, apropiate de republicani și de MAGA, îi cer lui Trump să retragă trupele americane de la Baza Kogălniceanu / Tismăneanu: E un demers propagandistic concertat, la care participa pioni din SUA, Rusia, România și, mai nou, Polonia
Eveniment
Două publicații din SUA, apropiate de republicani și de MAGA, îi cer lui Trump să retragă trupele americane de la Baza Kogălniceanu / Tismăneanu: E un demers propagandistic concertat, la care participa pioni din SUA, Rusia, România și, mai nou, Polonia
Cum scapi rapid de o pată de Cola de pe haine? Trucuri simple și eficiente
Eveniment
Cum scapi rapid de o pată de Cola de pe haine? Trucuri simple și eficiente
Ce poți face de Halloween, dacă ai un copil mic. Idei distractive și creative
Eveniment
Ce poți face de Halloween, dacă ai un copil mic. Idei distractive și creative
CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)
Eveniment
CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)
„Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
Eveniment
„Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
Eveniment
Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson
Eveniment
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson
Doliu în lumea muzicii populare. A murit o îndrăgită artistă din România. Când va fi înmormântată
Eveniment
Doliu în lumea muzicii populare. A murit o îndrăgită artistă din România. Când va fi înmormântată
Vacanța de iarnă 2025–2026. Când intră elevii în cea de-a doua pauză din an
Eveniment
Vacanța de iarnă 2025–2026. Când intră elevii în cea de-a doua pauză din an
Ultima oră
01:30 - Ți-ai scăpat telefonul în apă? Ce trebuie să faci imediat pentru a-l salva
00:00 - Ai un copil mic și nu știi ce să faci cu el de Halloween? Iată câteva propuneri
23:59 - Două publicații din SUA, apropiate de republicani și de MAGA, îi cer lui Trump să retragă trupele americane de la Baza Kogălniceanu / Tismăneanu: E un demers propagandistic concertat, la care participa pioni din SUA, Rusia, România și, mai nou, Polonia
23:56 - Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
23:55 - Cum scapi rapid de o pată de Cola de pe haine? Trucuri simple și eficiente
23:17 - Dominic Fritz: Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / În coaliție sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor
22:57 - Ce poți face de Halloween, dacă ai un copil mic. Idei distractive și creative
22:56 - O stațiune montană bulgară intră în era euro în noaptea de Revelion. Care sunt temerile hotelierilor
22:28 - Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă bazez și pe votul președintelui”
22:11 - SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta”. Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)