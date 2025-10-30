Explozia de pe Calea Rahovei a zguduit, de-a dreptul, toată comunitatea bucureșteană, nu numai pe cea a Sectorului 5. Miercuri, mai multe echipaje de poliție au descins la opt locații pentru a efectua

Conform informațiilor, se pare că în urma acestor percheziții, trei persoane ar fi fost reținute de oamenii legii, deoarece nu ar fi resectat anumite reguli esențiale.

Cine a fost reținut

Perchezițiile au avut loc, după cum urmează: 4 în București, 2 în Ilfov, o percheziție în Județul Teleorman și una în Prahova. Potrivit informațiilor, în urma acestora, trei persoane au fost reținute: două persoane, angajate ale firmei private care a intervenit în bloc și un angajat Distrigaz Sud Rețele, informează

De asemenea, tot în cursul zilei de ieri, aceeași sursă susține că inclusiv directorul adjunct al distribuitorului de gaz ar fi fost audiat de autorități.

Se pare că aceste trei persoane nu și-ar fi exercitat sarcinile așa cum trebuia, nedetectând cantitatea foarte mare de gaz care se acumulase în imobil.

Explozia din Rahova, un dezastru colosal

Explozia din blocul de locuințe, de pe Calea Rahovei, a avut loc în data de 17 octombrie, iar atunci viața multor familii s-a schimbat complet. Deflagrația a fost atât de puternică, încât trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 s-au ales cu răni. Amintim că suflul exploziei a distrus o parte din clasele Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat la doar câteva zeci de metri de blocul care a sărit în aer.

În urma acestei explozii, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culă, care a avut ca urmare un dezastru.

Miercuri, locuitorii blocului s-au reîntors în case pentru a-și mai recupera din bunuri, dar și pentru a se pregăti să revină acasă, după ce vor fi efectuate reparațiile necesare. Momentan, însă este așteptată decizia privind demolare și reconstrucția blocului.