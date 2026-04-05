Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, prezentată de cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, s-a dovedit a fi o punere în scenă cu actori care i-au interpretat pe cei trei politicieni, au declarat surse apropiate anchetei pentru G4Media. Operațiunea, susțin sursele, a fost legată de interesele liberale din campania lui Crin Antonescu.

Surse: filmarea, planificată de la începutul lunii aprilie 2025

Potrivit surselor citate de G4Media.ro, procurorii DIICOT i-au audiat pe Bicuți Andrei-Gabriel (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și pe tatăl său, Bicuți Gheorghe-Liviu, care ar fi organizat realizarea clipului. Acesta ar fi fost filmat de persoane apropiate USR, implicate în campania lui Nicușor Dan.

Cei trei actori identificați sunt:

Bratu Răzvan-Florin: rolul lui Nicușor Dan

Năstăsoiu Alexandru-Cristian: rolul lui Victor Ponta

Cojocaru Marian: rolul lui Florian Coldea

Sursele anchetei menționează că operatorul imagine implicat, angajat al PRIVATE TRAINING GROUP SRL și colaborator al CSTUDIO RO FILM SRL, a pus la dispoziție echipamentele și a filmat scena, fiind prezent și la filmarea oficială a campaniei lui Nicușor Dan din 6 martie 2025.

Contextul publicării imaginilor

Elena Lasconi a făcut publice pe Facebook, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, fotografii de la o presupusă întâlnire din decembrie 2024. Imaginile, de calitate tehnică slabă, arătau trei persoane ieșind în momente diferite dintr-o clădire și nu erau datate.

Nicușor Dan a anunțat că va depune plângere penală pentru fals și înșelăciune: „Doamna Lasconi de câteva zile face jocul sistemului. Face jocul candidatului sistemului, dl Antonescu.”

Și Victor Ponta a anunțat acțiuni similare în justiție: „Procurorii DIICOT au patru suspecți – trei tineri și o persoană mai în vârstă. Ei sigur nu au candidat la alegeri, dar au lucrat pentru un candidat. Pentru cine? Asta trebuie să aflăm.”

Locul filmării și implicațiile politice

Jurnaliștii de la Buletin de București au descoperit că fotografiile au fost făcute într-o reședință privată din comuna Tunari, județul Ilfov, disponibilă pentru închiriere pe platforme precum Airbnb și Booking.

Sondajele de opinie de la începutul lunii mai 2025 arătau clasamentul în alegeri: George Simion (AUR) – 30,2%, Crin Antonescu – 24,3%, Nicușor Dan – 22,4%, Victor Ponta – 11,3%, Elena Lasconi – 6,3%.