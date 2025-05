Lasconi publică imagini separate în care ar apărea Nicușor Dan, Coldea și Ponta / Dan: „Pozele sunt un fals grosolan” / Ponta: „Un fake să-l ajute pe Crin Antonescu, dar îl va dărâma” (VIDEO, FOTO)

Candidata la prezidențiale Elena Lasconi a publicat, joi seară, imagini separate în care ar apărea Nicușor Dan, contracandidatul ei, la o presupusă întâlnire la care ar fi participat și fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, dar și contracandidatul independent Victor Ponta.

UPDATE: Reacția lui Victor Ponta, în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV: „E un fake și am anunțat că mâine îi fac plângere penală (lui Lasconi). Sunt foarte asumat! Nu m-am întâlnit cu Nicușor Dan niciodată, în nicio ocazie privată. Singura întâlnire dintre noi a fost al TVR, acum două zile, la dezbatere. Cu dl Coldea m-am întâlnit ca premier când el era director adjunct la SRI. Nu m-am văzut cu Coldea nici în 2025, nici în 2024, nici în 2023. Deci e un fake total. Nu spune nimeni nici în ce locație, nici nu suntem împreună. Cred că e ceva pregătit cu Antena 3 intenționat pentru a-l ajuta pe Crin Antonescu, dar eu cred că-l va dărâma pe Crin Antonescu acest fake. (…) Văd că am o cravată roșie. Acea cravată roșie o cunosc, că am cumpărat-o de la Mar-a Lago, e cumpărată de acolo. Deci cu siguranță nu poate fi poza decât din 2025 și în 2025 nu m-am văzut cu Nicușor Dan, pentru că nu m-am văzut niciodată! Dar cu siguranță nu m-am văzut cu Coldea în 2025. Nu știu de unde e poza… Cravata am cumpărat-o pe final de decembrie și am folosit-o în ianuarie, după ce mi-am anunțat candidatura. (…) Antena 3 și Crin Antonescu! Unde au apărut (pozele)? Nu la Antena 3, care-l susține pe Antonescu? M-au băgat și pe mine în ciorba asta, în mizeria lor. O să le fac plângere penală mâine dimineață!”.

UPDATE: „Pozele pe care le-a postat Elena Lasconi sunt un fals grosolan. Această pretinsă întâlnire n-a avut loc niciodată”, a reacționat Nicușor Dan. Acesta a anunțat și o conferință de presă pentru 22.15.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Lasconi, despre pozele pe care le-a publicat

În cadrul dezbaterii electorale de miercuri seară, de la Antena 3, Elena Lasconi l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă a mai avut vreo întâlnire, în afară de cea de la Ambasada Franței, cu Florian Coldea, iar el a negat.

„Am primit un e-mail cu niște probe în acest sens, și am vrut să văd dacă, întrebându-l, va recunoaște”, a spus Lasconi joi, la , înainte să publice pozele pe Facebook. Ea a precizat că prin probe vrea să spună fotografii.

Întrebată de ce nu le-a publicat până acum, candidata a răspuns: „Uite că o să le fac azi. Am așteptat să văd dacă, în al 12-lea ceas, o să spună adevărul. Știam că a mințit și că minte. Și în continuare…”

Ioana Ene Dogioiu: Deci, doamna Lasconi, ca să ne înțelegem, aveți poze care arată o întâlnire alta decât cea de la Ambasada Franței între domnul Coldea și domnul Nicușor Dan?

Elena Lasconi: Și domnul Ponta. Cred că era aranjamentul pentru candidatură.

După acest dialog de la Europa FM, Elena Lasconi chiar a publicat pozele pe Facebook și mesajul: „În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii”:

Ce a spus Nicușor Dan între cele două momente

Invitat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, Nicușor Dan a fost întrebat despre acuzațiile Elenei Lasconi. Se întâmpla după interviul ei de la Europa FM, dar înainte ca aceasta să publice efectiv imaginile.

„Din nou, să ne uităm cu obiectivitate la campania asta electorală cât de mare importanță se dă în ansamblul media din România acestei chestiuni, care e una de telenovelă până la urmă. Exact ce spuneam, e foarte, foarte mult zgomot care să acopere, în opinia mea, lucrul esențial: unii au făcut și n-au furat și unii n-au făcut și au furat”, a răspuns Nicușor Dan.

Ce spune Ponta