B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală din cauza „celui mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani”

Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală din cauza „celui mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani”

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 18:12
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală din cauza „celui mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a anunțat că se pregătește de grevă generală dacă Guvernul Bolojan va merge până la capăt cu „cel mai mare val de concedieri din administrația publică din ultimii 30 de ani”.

Cuprins

  • Ce a anunțat FNSA despre greva din administrația locală
  • Ce spune FNSA despre concedierile în administrația publică

Ce a anunțat FNSA despre greva din administrația locală

„Federația Națională a Sindicatelor din Administrație anunță declanșarea protestelor împotriva politicilor Guvernului României, care riscă să ducă la cel mai mare val de concedieri din administrația publică din ultimii 30 de ani. Concret, FNSA a notificat Executivul privind declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului României la nivelul sectorului ‘Administrație publică’ începând cu data de 15 septembrie 2025”, a transmis federația, într-un comunicat remis Agerpres.

Greva de avertisment va însemna întreruperea activității pentru două ore în întreaga administrație publică, iar aceasta va fi urmată de greva generală. Sindicaliștii urmează să stabilească exact calendarul acțiunilor de protest.

Ce spune FNSA despre concedierile în administrația publică

FNSA mai transmite că acum Guvernul are obligația legală de a invita reprezentanții săi la negocieri.

„Ne aflăm în fața unor politici hazardate, scrise din pix, care ignoră dialogul social și pun în pericol atât angajații, cât și serviciile publice esențiale pentru cetățeni. Dacă Guvernul nu revine asupra acestor decizii, FNSA este pregătită să declanșeze grevă la nivel național în sectorul administrației publice!”, a declarat președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Potrivit federației sindicale, măsurile ar fi luate „fără analize reale și fără consultarea organizațiilor sindicale” și ar afecta direct stabilitatea locurilor de muncă, drepturile salariale și funcționarea instituțiilor statului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Eveniment
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
Eveniment
A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
Eveniment
Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
Eveniment
Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
Eveniment
Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile
Eveniment
Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile
Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor
Eveniment
Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor
Fișa de sinteză devine obligatorie înainte de orice contract de telefonie, internet sau televiziune. ANCOM explică ce informații trebuie să conțină documentul
Eveniment
Fișa de sinteză devine obligatorie înainte de orice contract de telefonie, internet sau televiziune. ANCOM explică ce informații trebuie să conțină documentul
Livratorul străin, agresat de tânărul din Capitală: „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”. Primele mărturii ale tânărului
Eveniment
Livratorul străin, agresat de tânărul din Capitală: „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”. Primele mărturii ale tânărului
Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica
Eveniment
Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica
Ultima oră
20:19 - Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru concurenta Bianca Dan. Ce i-a transmis bruneta
20:13 - ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
20:05 - Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
19:46 - A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
19:42 - Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
19:34 - Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre stopul cardiac suferit și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
19:26 - Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
19:22 - Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
18:57 - Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
18:51 - Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile