Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a anunțat că se pregătește de grevă generală dacă Guvernul Bolojan va merge până la capăt cu „cel mai mare val de concedieri din administrația publică din ultimii 30 de ani”.

Cuprins

Ce a anunțat FNSA despre greva din administrația locală

Ce spune FNSA despre concedierile în administrația publică

„Federația Națională a Sindicatelor din Administrație anunță declanșarea protestelor împotriva Guvernului României, care riscă să ducă la cel mai mare val de din administrația publică din ultimii 30 de ani. Concret, FNSA a notificat Executivul privind declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului României la nivelul sectorului ‘Administrație publică’ începând cu data de 15 septembrie 2025”, a transmis federația, într-un comunicat remis

Greva de avertisment va însemna întreruperea activității pentru două ore în întreaga administrație publică, iar aceasta va fi urmată de greva generală. Sindicaliștii urmează să stabilească exact calendarul acțiunilor de protest.

FNSA mai transmite că acum Guvernul are obligația legală de a invita reprezentanții săi la negocieri.

„Ne aflăm în fața unor politici hazardate, scrise din pix, care ignoră dialogul social și pun în pericol atât angajații, cât și serviciile publice esențiale pentru cetățeni. Dacă Guvernul nu revine asupra acestor decizii, FNSA este pregătită să declanșeze grevă la nivel național în sectorul administrației publice!”, a declarat președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Potrivit federației sindicale, măsurile ar fi luate „fără analize reale și fără consultarea organizațiilor sindicale” și ar afecta direct stabilitatea locurilor de muncă, drepturile salariale și funcționarea instituțiilor statului.