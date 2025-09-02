Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit marți în cadrul unei conferințe de presă, susținută la Palatul Victoria despre mizele celui de-al șaselea pachet de măsuri, cel referitor la reforma administrașiei locale, care a fost amânat în urma neînțelegerilor din coaliția de guvernare.

Ilie Bolojan a precizat că fără adoptarea unor măsuri menite să controleze cheltuielile de personal în administrația publică locală există riscul ca tot ceea ce se încasează prin măriri de taxe să se ducă pe aceste cheltuieli. Așadar există riscul ca problema deficitului să continue:

„Pentru că nu am reușit să ajungem la o înțelegere și să aibă un acord al tuturor partidelor din coaliție, el nu a mai fost depus. Acest pachet este complementar pachetului de fiscalitate pentru că fără adoptarea lui, practic nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale care este o coloană vertebrală a administrației românești și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta anul următor.

Pe componenta de cheltuieli aș vrea să insist pe blocurile mari, pentru că zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială iar controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă. Dacă nu le controlăm, mai ales acolo unde ele sunt inutile, riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar în aceste zile sau lunile următoare să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul viitor, dacă nu le reducem în situația în care ne găsim anul acesta”.

Cheltuielile de personal au crescut cu 10%, față de primele șase luni ale anului trecut, deși teoretic ar fi trebuit să scadă cu 5%, conform proiectului de buget, a precizat premierul.

„Nu am desființat nici măcar posturile vacante pe care trebuia să le desființăm, iar prin efecte de anualizare avem 7 miliarde de lei supliemntar, pe primele 6 luni, cheltuieli de personal care așa cum v-am spus, în fiecare an, dacă nu sunt controlate consumă o bună parte din resursele pe care le colectăm de la cetățeni”.