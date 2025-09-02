B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”

Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”

George Lupu
02 sept. 2025, 10:26
Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a vorbit marți în cadrul unei conferințe de presă, susținută la Palatul Victoria despre mizele celui de-al șaselea pachet de măsuri, cel referitor la reforma administrașiei locale, care a fost amânat în urma neînțelegerilor din coaliția de guvernare.

Ilie Bolojan a precizat că fără adoptarea unor măsuri menite să controleze cheltuielile de personal în administrația publică locală există riscul ca tot ceea ce se încasează prin măriri de taxe să se ducă pe aceste cheltuieli. Așadar există riscul ca problema deficitului să continue:

„Pentru că nu am reușit să ajungem la o înțelegere și să aibă un acord al tuturor partidelor din coaliție, el nu a mai fost depus. Acest pachet este complementar pachetului de fiscalitate pentru că fără adoptarea lui, practic nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale care este o coloană vertebrală a administrației românești și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta anul următor.

Pe componenta de cheltuieli aș vrea să insist pe blocurile mari, pentru că zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială iar controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă. Dacă nu le controlăm, mai ales acolo unde ele sunt inutile, riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar în aceste zile sau lunile următoare să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul viitor, dacă nu le reducem în situația în care ne găsim anul acesta”.

Cheltuielile de personal au crescut cu 10%, față de primele șase luni ale anului trecut, deși teoretic ar fi trebuit să scadă cu 5%, conform proiectului de buget, a precizat premierul.

„Nu am desființat nici măcar posturile vacante pe care trebuia să le desființăm, iar prin efecte de anualizare avem 7 miliarde de lei supliemntar, pe primele 6 luni, cheltuieli de personal care așa cum v-am spus, în fiecare an, dacă nu sunt controlate consumă o bună parte din resursele pe care le colectăm de la cetățeni”.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
Politică
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
Politică
Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
Politică
Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
Politică
Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam”
Politică
Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam”
Ilie Bolojan, conferință de presă la ora 10.00. Concedierile colective din administrația locală tensionează coaliția. Premierul amenință cu demisia.Live
Politică
Ilie Bolojan, conferință de presă la ora 10.00. Concedierile colective din administrația locală tensionează coaliția. Premierul amenință cu demisia.Live
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Politică
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Politică
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Politică
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Politică
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Ultima oră
11:48 - Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
11:48 - Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
11:30 - Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
11:27 - Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
11:23 - Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
11:21 - Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
11:07 - Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
10:55 - Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
10:27 - Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
10:12 - Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam”