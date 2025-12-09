B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Felicitarea de Crăciun a Familiei Regale: Regele Charles și Regina Camilla surprind prin simplitate

Felicitarea de Crăciun a Familiei Regale: Regele Charles și Regina Camilla surprind prin simplitate

Selen Osmanoglu
09 dec. 2025, 10:36
Felicitarea de Crăciun a Familiei Regale: Regele Charles și Regina Camilla surprind prin simplitate
Sursa foto: Hept / @Abaca Press / Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM
Cuprins
  1. O fotografie simplă și emoționantă
  2. Un Crăciun dificil pentru Regele Charles
  3. Tradițiile de Crăciun de la Casa Regală rămân neschimbate

Familia Regală a Marii Britanii a făcut publică felicitarea oficială de Crăciun pentru 2025. Regele Charles al III-lea și regina Camilla au renunțat la tradiționalele luminițe și brad și au ales o fotografie simplă și intimă, surprinsă la aniversarea a 20 de ani de căsătorie.

O fotografie simplă și emoționantă

Felicitarea regală, realizată de fotograful Chris Jackson, îi surprinde pe Charles și Camilla stând alături, ținându-se de braț, într-o atmosferă caldă și liniștită. Imaginea a fost realizată în aprilie, la Villa Wolkonsky din Roma, unde cuplul a sărbătorit 20 de ani de căsătorie.

Pe Instagram, regele Charles, 77 de ani, apare într-un costum albastru elegant, cu cravată argintie, iar regina Camilla, 78 de ani, într-o rochie albă, simplă și rafinată. Fotografia este încadrată într-un chenar roșu închis și însoțită de tradiționala urare: „Crăciun fericit și La mulți ani!”.

Un Crăciun dificil pentru Regele Charles

Sărbătorile din 2025 vin într-o perioadă delicată pentru regele Charles, care se confruntă cu probleme de sănătate. În 2024, el a dezvăluit că suferă de „o formă de cancer”, iar în septembrie 2025, în timpul unei vizite oficiale, declara că se simte „destul de bine”, deși apropiații spun că starea sa variază de la o zi la alta.

În ciuda acestor provocări, Charles își respectă responsabilitățile regale. Conform unei surse apropiate, „Nimic nu l-ar opri pe Charles să își facă datoria. Va face tot ceea ce se așteaptă de la el și chiar mai mult.”

Tradițiile de Crăciun de la Casa Regală rămân neschimbate

Regele Charles se pregătește să primească familia extinsă la Sandringham, așa cum se întâmplă anual. Peste 40 de rude vor participa, însă Andrew și Sarah Ferguson nu sunt invitați. Andrew a rămas exclus după scandalurile legate de Epstein, scrie Click.

Tradițiile rămân aceleași: plimbarea de dimineață către biserică, prânzul festiv cu curcan și mesajul public al regelui.

