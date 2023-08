Femeia cu care Alexandra se afla în salon când a murit, rupe tăcerea. Ce mărturisiri halucinante a făcut: „Am văzut că era vânătă”

Cu aproape două săptămâni în urmă, la spitalul din Botoșani. Medicii au refuzat să o consulte, considerând că starea ei nu era suficient de gravă, în ciuda faptului că era însărcinată. Tânăra a petrecut ultimele ore din viață în suferință, în salonul spitalului alături de o altă pacientă.

Ce a declarat o pacientă cu care Alexandra se afla în salon

Femeia a fost martora întregului moment în care Alexandra și-a pierdut viața din cauza stării critice în care se afla. Ea fusese internată în același salon cu Alexandra, despărțite doar de paturi. Astfel, i-a fost ușor să observe că niciun medic nu a consultat-o pe Alexandra în timp ce aceasta agoniza în pat.

De asemenea, femeia a văzut-o plângând de mai multe ori, în timp ce spunea că are dureri insuportabile. abia în dimineața următoare, atunci când și-a ridicat cu greu capul de pe pernă și a remarcat că buzele și nasul Alexandrei erau deja învinețite. Starea ei de sănătate se deteriorase. Pe durata acestui interval, asistentele au fost cele care i-au oferit sprijinul necesar, în timp ce niciun medic nu a trecut pragul camerei ei.

„Am văzut că era vânătă”

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete. Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat colega de salon a Alexandrei, la