Familia gravidei care a fost lăsată să moară în maternitatea din Botoșani a fost audiată. Ce a declarat tatăl tinerei

care a murit în maternitatea din Botoșani a fost, marți dimineața, la audieri.

Tatăl Alexandrei speră ca toți cei care sunt vinovați de moartea fiicei ei să fie trași la răspundere, scrie Monitorul de Botoșani, conform

Declarația tatălui fetei

„Sunt înregistrările. ‘Nu mai pot!’, ‘Ajutați-mă!’. Ultimul a fost la șapte și ceva, când a zis că ‘Nu am aer!’, ăla a fost ultima oară. Nu prevestea nimeni așa ceva. Era o seară normală. Eu am plecat să o duc pe soție la spital, că era în tură de noapte. Eu am rămas acasă cu cei mici, se jucau. Nu am mai sunat și eu, să nu o zăpăcesc. Dimineață mi-a spus soția să vin repede la maternitate. Mi-am dat seama că e ceva grav”, a spus tatăl Alexandrei.

Gravidă ignorată toată noaptea

Alexandra a murit la 25 de ani, după ce a fost internată la maternitatea din Botoșani. Era gravidă în luna a treia și a ajuns la spital cu sângerări și dureri.

I s-au administrat perfuzii, iar au ignorat-o toată noaptea. Apoi, starea ei s-a agravat și a murit în secția de terapie intensivă.

Ea a suportat durerile timp de șapte ore, „de la ora 00,45, când i s-a administrat ser fiziologic şi un medicament, până la 07,35 nu a mai fost efectuată nicio manevră de îngrijire”, au spus inspectorii.