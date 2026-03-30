Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)

Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)

Ana Maria
30 mart. 2026, 17:14
Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
Sursa foto: MAI
Cuprins
  1. Final fericit în Mureș. Cum au decurs căutările pentru găsirea copiilor
  2. Final fericit în Mureș. Câte forțe au fost mobilizate pentru această intervenție
  3. Ce suspiciuni au apărut în timpul căutărilor

Final fericit în Mureș! Cele două fetițe de 4 și 5 ani date dispărute au fost găsite luni, după multe ore tensionate și mobilizare masivă de forțe Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Interne, Romania, pe Facebook.

“Rebeca și Melisa sunt în siguranță!

Două vieți salvate prin solidaritate, implicare și speranță.

Vă mulțumim tuturor celor care nu ați rămas indiferenți.

Respect și recunoștință colegilor din structurile MAI și voluntarilor- datorită lor, această poveste are un final fericit!”, a transmis MAI.

Final fericit în Mureș. Cum au decurs căutările pentru găsirea copiilor

Fetițele au fost date dispărute duminică, iar imediat după alertă, autoritățile au declanșat o operațiune amplă de căutare.

La acțiune au participat polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, dar și sute de voluntari din zonă. În paralel, au fost transmise mesaje RO-ALERT pentru a mobiliza populația și a crește șansele de găsire a copiilor.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie și temperaturi scăzute. Echipele au folosit inclusiv câini de urmă și o dronă dotată cu termoviziune pentru a acoperi cât mai eficient zona.

Sursa foto: MAI

Final fericit în Mureș. Câte forțe au fost mobilizate pentru această intervenție

Primarul municipiului Târnăveni a explicat că mobilizarea a fost una fără precedent pentru o astfel de situație.

În jur de ora 16:00, au anunțat că fetele au dispărut și nu mai sunt de găsit. De atunci, s-a mobilizat poliția, Jandarmeria, Inspectoratul Situațiilor de Urgență, Poliția locală, absolut toate forțele, aproximativ 80 de cadre, plus undeva la 200 de voluntari de le-au căutat pe fetițe pe toată zona. De asemenea, se verifică camerele de supraveghere de la Poliția Locală, peste 140 de camere”, a transmis Sorin Megheșan.

Sursa foto: MAI

Ce suspiciuni au apărut în timpul căutărilor

Pe parcursul intervenției, anchetatorii au analizat mai multe piste, inclusiv varianta unei posibile răpiri.

Localnicii au descoperit câteva obiecte care ar fi aparținut copiilor, însă lipsa altor indicii a amplificat îngrijorarea comunității. Unii martori au vorbit despre prezența unui microbuz suspect în zonă, ceea ce a ridicat semne de întrebare.

Sursa foto: MAI

Bunica uneia dintre fetițe a descris momentele de disperare prin care a trecut familia:

M-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca, vă dați seama, ca bunică, am venit imediat. Am căutat-o peste dealuri până acuma, unde s-o mai caut? Unde să mă mai duc? Ce să fac? O luat-o cineva forțat pe copilă, nu se poate așa ceva. Trebuie să o găsim neapărat”, a declarat bunica Rebecăi Buta.

Un alt localnic a oferit polițiștilor detalii despre o mașină suspectă:

Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul, a spus (n.r.: un vecin) că atunci când a ieșit afară, copilele nu mai erau acolo. Și de ce nu se verifică mașina aceea?” , i-a povestit un localnic unui polițist.

Sursa foto: MAI
