Meniul de stele Michelin din restaurantul deținut de Chef Richard Abou Zaki în Italia oferă clienților preparate extrem de rafinate și combinații de gusturi surprinzătoare.

Ce delicatese include meniul de stele Michelin al celebrului chef

n locația juratului de la „Chefi la cuțite” începe cu băuturi selecte și gustări complexe, precum hamsii marinați cu extract de rucola. Clienții pot degusta preparate inovatoare, cum ar fi apa de nuci fermentată în bere neagră cu stridie rece și măsline coapte în cenușă, un fel de mâncare ce nu conține lactate, scrie .

De asemenea, meniul cuprinde caviar cu vanilie, miso de usturoi negru și diverse tipuri de paste gătite neconvențional.

Cum sunt reinterpretate gusturile în meniul sofisticat

Richard Abou Zaki mizează pe arome intense și tehnici de gătit moderne pentru a uimi papilele gustative ale oaspeților săi. Un exemplu este Calamarata pregătită în supă de ienupăr, unde aciditatea zmeurei se întâlnește cu gustul sâmburelui de caisă. Spectacolul aromelor continuă cu rață glazurată cu anason și tarhon, dar și o variantă de rață maturată, servită alături de o granită de sfeclă roșie.

Care sunt tehnicile speciale folosite de Chef Richard Abou Zaki

Finalul degustării pune accent pe latura tehnică a bucătăriei, oferind combinații rare precum năutul glazurat în supă de păpădie sau salvia oxidată cu trufă afumată. Fiecare detaliu este atent planificat, inclusiv momentul în care pâinea este adusă la masă pentru a completa experiența.

Vizita în restaurantul chefului se încheie obligatoriu cu un desert despre care clienții spun că oferă un răsfăț absolut.