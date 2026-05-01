Ludovic Orban a vorbit vineri seara în emisiunea „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, despre tensiunile politice dinaintea moțiunii de cenzură și calculele care se fac în Parlament.

Ludovic Orban, despre negocierile lui Bolojan și raportul de forțe din Parlament

„Declarațiile domnului sunt foarte limpezi. A spus că e deschis să discute cu orice parlamentar. Dar să discute despre proiecte pentru România, de situația politică, de nevoia unui guvern care să administreze corect treburile publice, mai ales în această perioadă. Domnul Bolojan negociază ca PSD-iştii, care PSD-iştii încearcă să facă o paletă de oferte care țin mai mult de interese de natură personală decât de gândire politică sau de reprezentare a intereselor generale.

E o echipă de negociere formată la PNL, coordonată de secretarul general Dan Motreanu. Am și eu o evaluare, dar n-am avut foarte mult timp. În ultimele zile nu prea am putut să fac o evaluare. Dacă mă întrebați, mai degrabă este, să zic așa, raportul de forțe mai degrabă în favoarea PSD-AUR. Pentru că aici mi se pare că nu sunt implicate toate formațiunile politice care au rămas alături de Bolojan. Nu știu exact care sunt formele de colaborare cu USR, cu DMR, cu grupul minorităților. Mai degrabă pare în favoarea inițiatorilor moțiunii, pentru că asta e aritmetica parlamentară și asta e structura Parlamentului.”, a declarat în exclusivitate pentru B1TV, Ludovic Orban.

Orban: AUR, care zice că e partid antisistem, s-a asociat cu sistemul

Referitor la partidul lui George Simion, ideea că ar putea controla atât de strict fiecare membru pare mai degrabă o exagerare. În realitate, este greu de crezut că pot fi eliminate complet discuțiile „om cu om”.

„Se discută om cu om și cu parlamentari PSD, și cu parlamentari AUR și cu parlamentari care aparțin celor două formațiuni. Aici, de exemplu, formațiunea SOS și formațiunea POT nu au niciun interes. N-au niciun interes ca AUR, care s-a asociat cu PSD-ul, să reușească în această moțiune. Pentru că AUR, într-un fel, făcând scamatoria cu preluarea lui , după ce Călin Georgescu nu a mai putut candideze, i s-a interzis candidatura, cumva a devenit un fel de monopol pe publicul naționalist, nostalgic, extremist. Și cumva împiedică dezvoltarea sau, mă rog, menținerea cotei pentru celelalte formațiuni politice din bazin.

SOS – POT, acum e și grupul Pace. Eu nu înțeleg de ce grupul Pace se duce la semnat moțiunea asta, pentru că se duc spre nicăieri. O oportunitate de construcție pe zona naționalistă apare doar atunci când AUR se discreditează. Și deja AUR se discreditează. Deci AUR, care zice că e partid antisistem, s-a asociat cu sistemul. Asta arată cât de antisistem este AUR și conducerea AUR. Și PSD s-a discreditat într-un mod grav.”, a transmis Orban.

Explicațiile lui Orban pentru depunerea comună a moțiunii

„Ceea ce este interesant este faptul că ei puteau să depună, fie AUR să depună moțiune și să voteze PSD-iștii, fie să depună PSD moțiune și să voteze AUR-iștii, să negocieze votul. Nu, ei au hotărât să depună împreună moțiunea. Iar textul acestei moțiuni este o critică de pe poziție auristă, text pe care și l-a însușit fără să zică nimic.

Eu nu folosesc cuvântul suveranist. Este un concept care este cu totul și cu totul altceva decât ceea ce sunt aceste formațiuni politice.”, a mai transmis președintele Forța Dreptei.