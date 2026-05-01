Vineri, de Ziua Muncii (1 Mai), activiști din întreaga lume au organizat mitinguri și proteste în mai multe capitale și orașe europene, în Statele Unite și în capitale din est precum Seul, Sydney și Jakarta.

Protestele au cerut pace, salarii mai mari și condiții de muncă mai bune, într-un context marcat de creșterea costurilor energiei și scăderea puterii de cumpărare, situație pe care o leagă de războiul din Iran.

Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii

Sindicatele au folosit 1 Mai pentru a reclama salarii, pensii, inegalități și alte probleme politice mai largi, organizând mitinguri regulate pentru aceste revendicări. Confederația Europeană a Sindicatelor a formulat criticile sale în legătură cu evoluțiile geopolitice și economice care afectează nivelul de trai al angajaților.

„Muncitorii refuză să plătească prețul războiului lui Donald Trump în Orientul Mijlociu”. Declarația aparține Confederației Europene a Sindicatelor, organizație care reprezintă 93 de organizații sindicale din 41 de țări europene.

„Mitingurile de astăzi arată că muncitorii nu vor sta deoparte și nu vor vedea cum locurile lor de muncă și nivelul de trai sunt distruse”. Confederația Europeană a Sindicatelor a subliniat astfel nemulțumirile legate de pierderea locurilor de muncă și degradarea condițiilor economice.

În Statele Unite, activiștii au anunțat mii de acțiuni pentru și au cerut o întrerupere economică prin sloganul „fără școală, fără muncă, fără cumpărături” acest îndemn fiind folosit de protestatari pentru a evidenția impactul cererilor lor asupra activității economice.

Unde au avut loc incidente și arestări

În Turcia, autoritățile din Istanbul au reținut sute de manifestanți care au încercat să mărșăluiască în zone declarate interzise din motive de securitate, în special în Piața Taksim, loc asociat cu protestele majore din 2013.

🚨 🇹🇷

Heavy clashes and arrests as May Day protests erupt across Turkey Police have made dozens of preemptive arrests in Istanbul ahead of International Workers’ Day, with major restrictions and deployments around Taksim Square. — Aiden Reports (@AidenReports)

În Franța, sindicatele au convoacat demonstrații la Paris și în alte localități sub sloganul „pâine, pace și libertate” care leagă revendicările cotidiene ale lucrătorilor de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

🚨⚡️Violent clashes erupted in Lyon on Labor Day, with police using water cannons and tear gas to disperse protesters amid union calls to tackle rising costs and unite against the far right. — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN)

Proteste și mitinguri au avut loc și în capitale și orașe din afara Europei, inclusiv Seul, Sydney și Jakarta, precum și în multiple orașe din Statele Unite.

Ce a alimentat protestele

În Portugalia, modificările legislative ale muncii propuse de guvernul de centru-dreapta au generat o și proteste în anul precedent. Negocierile cu sindicatele și angajatorii au durat nouă luni fără un acord, iar sindicatele afirmă că propunerile ar slăbi drepturile lucrătorilor, inclusiv prin extinderea limitelor pentru orele suplimentare și reducerea unor beneficii.

În Africa de Sud, Zingiswa Losi, șeful Congresului Sindicatelor Sud-Africane, a descris impactul economic asupra lucrătorilor, afirmând că aceștia se confruntă cu creșteri ale costurilor la alimente, electricitate, transport și asistență medicală.

Conducerea Congresului Sindicatelor Sud-Africane a caracterizat situația pe care o trăiesc lucrătorii drept o „criză a demnității clasei muncitoare”, potrivit G4Media.