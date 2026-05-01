Acasa » Externe » O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)

O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
01 mai 2026, 22:03
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
sursa foto: X/runews
Cuprins
  1. Ce reprezintă noua lucrare instalată de Banksy în centrul Londrei
  2. Cum și-a revendicat Banksy noua intervenție
  3. Ce mesaj cred britanicii că transmite statuia
  4. Ce rol are locul unde se află statuia

O statuie apărută peste noapte într-unul dintre cele mai simbolice puncte ale Londrei a atras imediat atenția turiștilor, localnicilor și criticilor de artă. De această dată, misterul nu a durat mult, pentru că Banksy a confirmat oficial că noua intervenție urbană îi aparține.

Ce reprezintă noua lucrare instalată de Banksy în centrul Londrei

Sculptura de mari dimensiuni a apărut în Waterloo Place, în cartierul St James’s, o zonă încărcată de simboluri istorice și referințe imperiale. Lucrarea a fost amplasată în apropierea statuilor dedicate regelui Edward al VII-lea, lui Florence Nightingale și Monumentului Războiului Crimeei.

Noua creație prezintă un bărbat îmbrăcat la costum, surprins exact în clipa în care pare că pășește înainte, direct de pe soclu. În mâini ține un steag care îi acoperă complet fața, transformând imaginea într-un mesaj deschis interpretărilor politice și sociale.

Semnătura artistului nu lipsește nici de această dată, iar literele „B A N K S Y” au fost gravate direct pe baza soclului. După apariția sculpturii, reprezentanții artistului au confirmat pentru BBC că instalarea a avut loc în primele ore ale dimineții de miercuri.

sursa foto: BBC

Cum și-a revendicat Banksy noua intervenție

La câteva ore după apariția sculpturii, Banksy a publicat pe contul său oficial de Instagram un videoclip cu lucrarea. Confirmarea a pus capăt speculațiilor, mai ales că numele artistului fusese deja asociat intens cu noua apariție.

Întrebat despre alegerea locului, Banksy a oferit un răspuns scurt, în stilul său caracteristic: „Era niște loc.”

După confirmare, numărul curioșilor a crescut constant, iar zeci de oameni au început să se adune în jurul sculpturii pentru fotografii. Autoritățile locale au montat inclusiv bariere de protecție în jurul lucrării, fără să restricționeze accesul publicului.

Ce mesaj cred britanicii că transmite statuia

Mulți dintre cei care au văzut lucrarea interpretează imaginea drept o critică la adresa patriotismului dus la extrem și a liderilor orbiți de propriile simboluri. Studentul Ollie Isaac, aflat printre vizitatori, a rezumat simplu reacția sa: „Cred că este genială.”

Tânărul a mers mai departe și a explicat că vede în lucrare un comentariu direct la „renașterea naționalismului în lume și în această țară”. Despre figura centrală, acesta a adăugat: „Costumul ăla strigă a politician.”

Profesora Lynette Cloraleigh, care a venit după ce a văzut imaginile online, a avut o reacție la fel de directă: „Îmi place. Îmi place unde este. (Este) interesant cum a ajuns aici.”

Ce rol are locul unde se află statuia

James Peak, creatorul podcastului The Banksy Story, consideră că poziționarea sculpturii amplifică puternic mesajul artistic și politic. „Aici ai un comentariu genial despre un om arogant, cu pieptul umflat, aflat la putere, cu steagul care îi ascunde complet vederea, motiv pentru care e pe cale să cadă de pe soclu.”

Analistul spune că Banksy a reușit din nou să transforme spațiul public într-o declarație politică greu de ignorat. În opinia sa, alegerea unei zone construite pentru celebrarea imperialismului britanic face ca noua lucrare să funcționeze ca o critică directă la adresa „patriotism orbesc”.

