Un trai decent, tot mai greu de atins. Cât te costă, de fapt, să trăiești fără stres în 2026

Ana Beatrice
01 mai 2026, 20:47
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Câți bani îți trebuie lunar ca să trăiești fără stres în Capitală
  2. Ce înseamnă, de fapt, un trai decent și cât costă el
  3. Cât de departe este traiul decent pentru oamenii obișnuiți

Un trai decent a ajuns, paradoxal, un lux pentru tot mai mulți români. Nu vorbim despre extravaganțe, ci despre lucruri de bază: o locuință normală, venituri suficiente și, eventual, o vacanță pe an.

În realitate, ca să atingă acest minim de confort, unii ajung să aibă două sau chiar trei joburi. În București, pragul de la care începi să duci o viață fără griji se învârte în jurul a 10.000 de lei lunar.

Câți bani îți trebuie lunar ca să trăiești fără stres în Capitală

Pentru o tânără de 32 de ani, calculele sunt cât se poate de clare. „Chiria aproximativ 2.000 de lei, la care adăugăm utilități – în medie 500 de lei. […] Pentru mâncare, aproape 1.000 de lei. Iar pentru ieșiri lucrurile se complică: undeva la aproximativ încă 1.000 de lei”, a explicat ea pentru Observator News.

La acestea se adaugă transportul și cheltuielile legate de sănătate, dar și mici investiții în stilul de viață, precum „abonamentul la sală aproximativ 200 de lei”. Nici vacanțele nu lipsesc din ecuație. „Ne ducem undeva la 2.000 de euro pe an. Raportat la fiecare lună: cam 1.000 de lei”, a precizat aceasta. În plus, 3.000 de lei merg constant către economii. La final, suma este clară: „Deci 10.200 de lei”. Atât îi trebuie pentru un trai pe care îl consideră satisfăcător în București.

Lucrează într-o poziție de management în HoReCa și împarte o parte din cheltuieli cu partenerul, ceea ce îi oferă un anumit confort. Chiar și așa, presiunea economică se simte tot mai puternic. „Cred că ne impactează pe toți, nu doar pe mine. […] Costurile au crescut absolut pentru toate activitățile pe care le desfășori”, a mai spus ea, conturând o realitate tot mai greu de ignorat.

Ce înseamnă, de fapt, un trai decent și cât costă el

Pentru mulți, o viață decentă înseamnă lucruri simple, dar esențiale, precum o locuință suficient de spațioasă, într-o zonă bună, și una sau două vacanțe pe an. În același timp, include și timp pentru mișcare și relaxare, dar și acces constant la mâncare de calitate. Peste toate acestea, apare poate cel mai important lucru, liniștea financiară, fără presiunea continuă de a trăi de la un salariu la altul.

În marile orașe, acest standard vine la pachet cu venituri pe măsură. Cheltuielile devin însă o provocare tot mai greu de gestionat, mai ales în contextul actual marcat de crize suprapuse. Veniturile mari există, dar adesea vin cu un cost personal ridicat.

„Comandă mai mult de opt ore de lucru, care comandă mult stres deja și responsabilități. Asta înseamnă că îți rămâne mai puțin timp pentru tine. Ca să câștigi banii ăștia îți comanzi mâncare și cheltui mai mult. Există în economia de piață acest reglaj: unii își doresc sacrificiile astea, alții care nu”, a explicat analistul economic Adrian Mitroi, potrivit sursei menționate.

Cât de departe este traiul decent pentru oamenii obișnuiți

Realitatea din marile orașe arată tot mai clar că echilibrul financiar vine greu și, de multe ori, cu sacrificii majore. „Am trei joburi, soția lucrează și ea și, să zicem că, cât de cât, ne descurcăm. Dar dacă nu aș fi avut aceste trei job-uri nu cred că…”, a mărturisit un bărbat.

Pentru alții, definiția unui trai bun nu ține de lux, ci de demnitate. „Să nu te simți umilit. Să-ți permiți un minim fără a te simți înjosit de o societate după ce ai muncit o viață întreagă. Acum inflația este atât de mare, pensiile sunt mizere”, a declarat o femeie.

Indiferent de vârstă, cerințele par aceleași, iar costurile ridicate apasă pe toată lumea. „Pe lună: de la 2.000, cam 3.000 de euro. În primul rând cheltuielile sunt foarte mari și ca să reușești să mai ieși din decor așa în timpul săptămânii”, a spus o altă persoană.

Concluzia nu e deloc încurajatoare, dar e cât se poate de clară. Standardul de viață a urcat mai repede decât veniturile, iar această diferență se simte tot mai acut în viața de zi cu zi.

