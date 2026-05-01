Un trai decent a ajuns, paradoxal, un lux pentru tot mai mulți români. Nu vorbim despre extravaganțe, ci despre lucruri de bază: o locuință normală, venituri suficiente și, eventual, o vacanță pe an.

În realitate, ca să atingă acest minim de confort, unii ajung să aibă două sau chiar trei joburi. În , pragul de la care începi să duci o viață fără griji se învârte în jurul a 10.000 de lei lunar.

Câți bani îți trebuie lunar ca să trăiești fără stres în Capitală

Pentru o tânără de 32 de ani, calculele sunt cât se poate de clare. „ aproximativ 2.000 de lei, la care adăugăm utilități – în medie 500 de lei. […] Pentru mâncare, aproape 1.000 de lei. Iar pentru ieșiri lucrurile se complică: undeva la aproximativ încă 1.000 de lei”, a explicat ea pentru Observator News.

La acestea se adaugă transportul și cheltuielile legate de sănătate, dar și mici investiții în stilul de viață, precum „abonamentul la sală aproximativ 200 de lei”. Nici vacanțele nu lipsesc din ecuație. „Ne ducem undeva la 2.000 de euro pe an. Raportat la fiecare lună: cam 1.000 de lei”, a precizat aceasta. În plus, 3.000 de lei merg constant către economii. La final, suma este clară: „Deci 10.200 de lei”. Atât îi trebuie pentru un trai pe care îl consideră satisfăcător în București.

Lucrează într-o poziție de management în HoReCa și împarte o parte din cheltuieli cu partenerul, ceea ce îi oferă un anumit confort. Chiar și așa, presiunea economică se simte tot mai puternic. „Cred că ne impactează pe toți, nu doar pe mine. […] Costurile au crescut absolut pentru toate activitățile pe care le desfășori”, a mai spus ea, conturând o realitate tot mai greu de ignorat.

Ce înseamnă, de fapt, un trai decent și cât costă el

Pentru mulți, o viață decentă înseamnă lucruri simple, dar esențiale, precum o locuință suficient de spațioasă, într-o zonă bună, și una sau două vacanțe pe an. În același timp, include și timp pentru mișcare și relaxare, dar și acces constant la mâncare de calitate. Peste toate acestea, apare poate cel mai important lucru, liniștea financiară, fără presiunea continuă de a trăi de la un salariu la altul.